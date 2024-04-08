"تموين الغربية" تتحفظ على 5 أطنان أسماك مدخنة فاسدة

تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 5 أطنان أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى في مركز زفتى، وذلك في إطار جهود مكافحة الغش وضمان جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، حيث قامت مديرية التموين بمحافظة الغربية بحملة تفتيشية في مركز زفتى، أسفرت عن تحفظها على 5 أطنان أسماك مدخنة "رنجة" يشتبه أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة، وتم سحب عينات منها لتحليها.

جرى تنفيذ هذه الحملة التفتيشية بناءً على توجيهات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الذين أكدوا على أهمية توفير منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين، خاصةً في فترة عيد الفطر و"شم النسيم"، حيث تشهد الأسواق طلبًا متزايدًا على الأسماك المدخنة.

ونتيجة لهذه الحملة التفتيشية، تم ضبط 5 أطنان من أسماك "رنجة" مدخنة، ويشتبه أنها غير صالحة للاستهلاك الأدمى، هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، ومنع تداول المنتجات الغذائية، ذات الجودة المنخفضة أو الملوثة، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، وتم تحرير محضر رسمي بالتحفظ على الأسماك المدخنة المضبوطة، وفقًا للإجراءات الصحية والبيئية المعتمدة.

أسماك مدخنة فاسدة

أسماك مدخنة فاسدة