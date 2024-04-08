في جولته المسائية.. محافظ الغربية يُتابع جهود رفع نواتج الأمطار بالشوارع

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولته المسائية، جهود الوحدات المحلية بالتعامل مع موجة الطقس السيئ، التي تعرضت لها بعض مدن المحافظة صباح اليوم الإثنين، إذ جرى الدفع بـالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع تلك المدن والقرى.

وتواصل الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها، جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صفايات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة جاهزية المعدات والافراد والاستعداد التام لمواجهة أى أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

ووجه المحافظ، باستمرار متابعة تطبيق كافة التدابير بكافة أرجاء المحافظة وخاصة المناطق والشوارع الحيوية والطرق الرئيسية، مشددا على تمركز المعدات والأفراد مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، وتفعيل غرف العمليات وجاهزيةالمعدات وفرق الطوارئ لمواجهة تداعيات موجة الطقس.

وكانت بعض مدن ومراكز المحافظة قد تعرضت بعد ظهر اليوم لموجة من التقلبات الجوية كما شهدت تساقط متواصل للأمطار الخفيفة إلي المتوسطة مما ساهم في تلطيف الجو في بعض المناطق بالمراكز، بينما تجمعت المياه في المراكز التي كانت فيها الامطار المتوسطة متواصلة فأدت إلي تجمعها وعلي الفور وجه محافظ الغربية، بسحبها والتعامل الفوري معها من قبل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما وجّه رؤساء المدن والأحياء سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صفايات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، وسرعة تسيير الشوارع في المدن والمراكز استعدادا لاجازة عيد الفطر المبارك مع التأكيد علي استمرار حالة الطوارئ في جميع المدن والأحياء والمراكز.

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