الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

تكثيف المرور والاستعدادات لاستقبال المصلين في عيد الفطر بالغربية

أوقاف الغربية
أوقاف الغربية

أعلن الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، عن الانتهاء من التجهيزات لـساحات صلاة عيد الفطر المبارك في مدن وقرى المحافظة، وتم تخصيص خطيبين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي بهدف ضمان سير الصلاة بشكل منظم وسلس.

وأشار خضر، إلى أنه تم تخصيص ثلاث ساحات رئيسية في مدن طنطا والمحلة وزفتى، بالإضافة إلى نحو 365 ساحة فرعية في مختلف مناطق المحافظة، موضحا أن الساحات الرئيسية هي ساحة "ستاد طنطا" وساحة "كوبري الرباط بمدينة المحلة الكبرى" وساحة "شارع البحر بزفتي".

وأكد خضر، أن صلاة عيد الفطر في محافظة الغربية ستقام في جميع المساجد التي تصلى فيها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى الساحات المعروفة بإقامة صلاة العيد فيها سنويًا، منوها أن الترتيبات تتم بالتنسيق بين وزارة الأوقاف والمحافظة وجميع الجهات المعنية، وأن جميع ساحات صلاة العيد جاهزة لاستقبال المصلين ابتداءً من صلاة الفجر في يوم العيد.

ويأتي هذا التوجيه والاستعدادات المكثفة لضمان أن يتم احتفال مواطنو محافظة الغربية بعيد الفطر المبارك بسلام وفرحة، وأن يتم تنظيم صلاة العيد بشكل مثالي وفقًا للتعليمات والإرشادات الدينية والصحية.

وفي سياق متصل، وفي إطار الاستعدادات الضرورية والمكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وجّه الدكتور طارق رحمي،  وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، مفتشي المتابعة بالمديرية بتكثيف المرور ومتابعة استعدادات المساجد والساحات لاستقبال المصلين في هذا اليوم المبارك.

كما وجّه الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، مفتشي المديرية بضرورة المتابعة المستمرة للمساجد وساحات الصلاة والتأكد من تنفيذ التعليمات وانضباط الأئمة وضبط سير العمل بالمساجد، بهدف توفير أجواء مريحة وآمنة للمصلين في هذه المناسبة الدينية الهامة.

 

تكثيف المرور والاستعدادات لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك بمحافظة الغربية وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية ساحات صلاة عيد الفطر المبارك ضمان سير الصلاة بشكل منظم وسلس ثلاث ساحات رئيسية في مدن طنطا والمحلة وزفتى صلاة عيد الفطر في محافظة الغربية ستقام في جميع المساجد احتفال المسلمين في الغربية بعيد الفطر

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