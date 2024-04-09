الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

80 مخالفة تموينية متنوعة خلال 24 ساعة في الغربية

حملة تموينية
حملة تموينية

حررت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار الـ24 ساعة الماضية، 80 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخى، رئيس مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتحرير 80 مخالفة متنوعة، شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلعًا مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وبدون مستندات ولا فواتير، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

كما  تمكنت مباحث التموين بالغربية، برئاسة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، من ضبط كمية من السجائر المحلية فى محل بقالة وبيع سجائر بمدينة المحلة الكبرى،، تبين أن أصحاب المحلات يبيعون السجائر بأسعار مضاعفة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك بعد محاولة شرائية تبين من خلالها أنهما يبيعون السجائر بأسعار مضاعفة تقترب من 200 جنيه فى القاروصة الواحدة، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين بالغربية، من ضبط كمية من السكر مجهولة المصدر بدون مستندات ولا فواتير في محل بقالة بمدينة المحلة الكبري، خلال نفس الحملة، وتم ضبط صاحب محل بقالة بمدينة المحلة الكبري، وعثر بحوزته على 1400 كيلو سكر بدون مستندات ولا فواتير، التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ومن حهته، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال حملات نظافة وتجميل مكثفة بكافة الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة جاء ذلك خلال متابعته جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن وقرى المحافظة، في مواصلة أعمال النظافة والتجميل وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم، في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد المحافظ خلال متابعته على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

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