الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تعرف على حدائق ومتنزهات الغربية التى تستقبل المواطنين فى عيد الفطر

اماكن التنزه بالغربية
اماكن التنزه بالغربية

تحظى محافظة الغربية، الموجودة في وسط الدلتا المصرية، بموقع جغرافي متميز يجذب انتباه الكثير من الزوار من محافظات المنطقة، وتتألق بمجموعة من الأماكن السياحية والترفيهية التي تجعلها وجهة مثالية للمواطنين الراغبين في قضاء أوقات ممتعة ومريحة خلال عيد الفطر المبارك، ومن خلال جهود المحافظة والوحدات المحلية في تطوير وصيانة الحدائق والمتنزهات، تستعد هذه المناطق لاستقبال الزوار وتوفير تجربة استثنائية للجميع.

حديقة مدينة طنطا ومنطقة الاستاد:
تعد حديقة مدينة طنطا واحدة من أبرز الوجهات السياحية في الغربية. وقد أصبحت معلمًا مضيئًا بعد اكتمال تطوير كورنيش ترعة القاصد الشهير، حيث يتمتع الزوار بإطلالات خلابة على الطبيعة ومناظر النيل الساحرة. وفي منطقة استاد طنطا، يتواجد موقع عربات الطعام المتنقلة الذي يوفر تشكيلة واسعة من الأطعمة والمشروبات.

مسجد السيد البدوي والشيخة صباح:
تُعتبر هذه المنطقة المقدسة وجهة دينية مهمة للمسلمين. حيث يقصدها الكثيرون لأداء الصلوات والزيارة الدينية. وتتميز بجوها الروحاني والهادئ، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للتأمل والانتعاش الروحي.

كورنيش كفر الزيات والحديقة الكبرى:
بعد التطوير الشامل، أصبح كورنيش كفر الزيات واحدًا من أهم المعالم السياحية في المنطقة. يتمتع الزوار بالمشي والجري على ضفاف النيل الخلابة والاستمتاع بالمساحات الخضراء المزروعة بأشجار النخيل والأزهار الملونة. كما توجد الحديقة الكبرى في المدينة، التي توفر أماكن للجلوس والاسترخاء وألعاب للأطفال.

قناطر دهتورة وكورنيش النيل بزفتى:
تُعد قناطر زفتى وجهة سياحية شهيرة في الغربية، حيث يتوافد إليها المواطنون من جميع أنحاء المحافظة خلال أيام العطل والأعياد، تتميز بمناظرها الخلابة والجسور العتيقة التي تعكس التراث الثقافي للمنطقة. يمكن للأعضاء الاستمتاع بالنزهات النيلية ورؤية المعالم السياحية القريبة، بالإضافة إلى تناول المأكولات اللذيذة في المطاعم المحلية، وكذلك كونيش النيل الذي يمتد بطول مدينة زفتي ويصل حتى قرية دهتورة ما يعده أحد أبرز الأماكن التي يزورها المواطنون، وتعد زفتى مقصدًا شهيرًا لعشاق التصوير الفوتوغرافي نظرًا لجمال المناظر الطبيعية والمعمارية في المدينة.

مدينة سمنود:
تُعد مدينة سمنود وجهة رائعة للزوار الراغبين في الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والهدوء، فتتميز بمسار العائلة المقدسة الذي يجذب اهتمام الزوار، وتحتضن المدينة العديد من الحدائق الجميلة والمساحات الخضراء، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالنزهات والتنزه في جو هادئ ومريح، كما يوجد أيضًا متنزه سمنود الكبير الذي يتميز بالمناظر الخلابة، ويوفر مساحات واسعة للألعاب والأنشطة الترفيهية للأطفال والعائلات.

تهدف هذه الجهود الرامية إلى تحسين تجربة المحتفلين بالعيد من أبناء المحافظة والزوار، وتوفير بيئة نظيفة ومريحة للجميع، ومن خلال تجهيز المرافق الضرورية، مثل المراحيض وأماكن تناول الطعام، يتم تلبية احتياجات الزوار بشكل كامل، كما تم توفير مناطق ترفيهية للأطفال تحتوي على ألعاب متنوعة وآمنة، مما يسهم في إشراك الأسر وتعزيز روح المرح والبهجة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

ومن المتوقع أن تشهد حدائق ومتنزهات الغربية إقبالًا كبيرًا من الزوار خلال عيد الفطر المبارك، حيث يعد هذا العيد فرصة للعائلات للاحتفال معًا وقضاء وقت ممتع في أجواء مفعمة بالبهجة والسرور، وتعد الغربية بجمالها الطبيعي ومناطقها السياحية المتنوعة وجهة مثالية للمواطنين الباحثين عن تجربة مميزة ومريحة خلال عطلة العيد.

 

من جهته أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، استعداد حدائق ومتنزهات الغربية لاستقبال زوارها في عيد الفطر المبارك، يعكس التزام المحافظة والوحدات المحلية بتوفير بيئة مريحة وممتعة للجميع، لم تتمتع به هذه المناطق الموحودة بالمحافظة، بمرافق ومعالم سياحية رائعة، وتوفر فرصًا للترفيه والاسترخاء للزوار من جميع الأعمار، نتوقع أن يكون عيد الفطر المبارك فرصة مثالية للزوار للاستمتاع بالأنشطة والمناظر الخلابة.

وتُعَدُّ محافظة الغربية وجهة مثالية للمواطنين الذين يبحثون عن أماكن للتنزه والاستجمام خلال عيد الفطر المبارك. فتوفر الحدائق والمتنزهات المجهزة بالمرافق اللازمة والمناظر الطبيعية الخلابة تجربة ممتعة واسترخاء للزوار.

تغرف علي حدائق ومتنزهات الغربية في عيد الفطر المبارك محافظة الغربية قضاء أوقات ممتعة ومريحة عيد الفطر المبارك حديقة مدينة طنطا ومنطقة الاستاد مسجد السيد البدوي والشيخة صباح كورنيش كفر الزيات والحديقة الكبرى قناطر دهتورة وكورنيش النيل بزفتى مدينة سمنود

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