إقبال متزايد على ساحات صلاة العيد بمحافظة الغربية

شهدت ساحات ومساجد صلاة عيد الفطر المبارك إقبال متزايد على صلاة عيد الفطر المبارك، بمحافظة الغربية، حيث توافد الآلاف من المواطنين لأداء الصلاة والاحتفال بالعيد، وتعكس هذه الاستعدادات التزام السلطات المحلية بتوفير الخدمات اللازمة والبنية التحتية الكافية لاستقبال الزوار وضمان راحتهم وسلامتهم.



واجرت الوحدات المحلية في محافظة الغربية جهودًا مكثفة لتوفير الأمن والسلامة خلال فترة عيد الفطر المبارك، تم تكثيف الجهود الأمنية وتعزيز التواجد الأمني في المناطق العامة والحدائق والمتنزهات، بهدف ضمان سلامة الزوار ومنع أي حوادث أو تجاوزات تؤثر على فرحة العيد.

وكانت محافظة الغربية، قد اعلنت عن جاهزية جميع الحدائق والمتنزهات في مراكز ومدن المحافظة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإقبال المتزايد من الزوار على الحدائق خلال فترة العيد، بهدف ضمان سلامة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة مناسبة للاحتفال.



وأكد الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، الانتهاء من التجهيزات لساحات صلاة عيد الفطر المبارك في مدن وقرى المحافظة، فتم تخصيص ثلاث ساحات رئيسية في مدن طنطا والمحلة وزفتى، بالإضافة إلى نحو 365 ساحة فرعية في مختلف مناطق المحافظة، وتم تعيين خطيبين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، بهدف ضمان سير الصلاة بشكل منظم وسلس.



و تعتبر واحدة من الساحات الرئيسية المخصصة لصلاة عيد الفطر في مدينة طنطا. وتم تجهيز ساحة "كوبري الرباط بمدينة المحلة الكبرى" وساحة "شارع البحر بزفتى" أيضًا لاستقبال المصلين في هذه المدن الرئيسية، والتي تسع لعدد كبير من المصلين.



كما تم توفير ساحات فرعية في مختلف مناطق المحافظة، بهدف تسهيل صلاة العيد للمواطنين في قراهم ومدنهم، يهدف ذلك إلى تلبية احتياجات المصلين وتوفير بيئة ملائمة ومريحة لأداء الصلاة.