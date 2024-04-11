رفع 115 إشغال طريق في حملة بطنطا خلال أول أيام العيد

أعلنت الوحدة المحلية لـمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، رفع عدد من مخالفات إشغال الطريق، خلال حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمدينة، خلال أول أيام العيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، باستمرار فرض حالة الطوارئ داخل مراكز المدن والوحدات المحلية خلال أيام الاجازات.

إزالة 115 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك تعطل الطرق الرئيسية

وتمكنت الحملة التي نفذها قسم الإشغالات بمجلس مدينة طنطا، بالتعاون مع إدارة المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبد القادر خليل، من إزالة 115 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك كانت تعطل الطرق الرئيسية.

من ناحيته شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

إعداد وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق وفتحها منذ الصباح الباكر منذ أمس

وأكد نائب محافظ الغربية، أن المحافظة جهزت كافة الأمور الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، وتم إعداد وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق وفتحها منذ الصباح الباكر منذ أمس أول أيام العيد أمام الرواد والمواطنين، بالتنسيق مع إدارات الدفاع المدني طوال فترة العيد لمواجهة أى حرائق.



وأضاف نائب محافظ الغربية، أنه تم التنسيق أيضا مع مديرية أمن الغربية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أيام عيد الفطر من تأمين الأماكن الأثرية والمتنزهات لحماية المواطنين، وكذا العمل على سهولة الحركة المرورية ومنع الإشغالات خلال تلك الفترة.

كما وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية على جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية إلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين وتفعيل غرفة العمليات على مستوى المحافظة.

توجيه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق

كما شدد "رحمي"، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ووقف إجازات المفتشين التموينيين، علاوة على عدم منح أية إجازات للمخابز خلال فترة العيد إلا فى حالة الضرورة القصوى، بجانب متابعة عمل محطات الوقود لضمان انتظام الكميات الواردة من المواد البترولية، وأيضًا الإشراف والمرور الميدانى على مستودعات البوتاجاز تجنبًا لحدوث اختناقات، والتأكد من توافر السلع الغذائية بشكل دائم فى الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة المنتجات التي تشهد إقبالًا فى الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك.