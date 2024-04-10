الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، بديوان عام المحافظة، المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وممثلي الأحزاب السياسية، وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بأيام العيد المباركة أعادها الله على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

كما شارك الدكتور طارق رحمي أهالي المحافظة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، اللواء خالد عبدالسلام مختار مدير امن الغربية، اللواء احمد حسين رئيس هيئة الأمن القومي  لمنطقة وسط الدلتا، العقيد فارس الأشوح من المنطقة الشمالية العسكرية، المستشار عمرو حتاته المستشارالقانوني للمحافظة رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وسادت حالة من البهجة بعد أداء صلاة عيد الفطر في ساحات المسجد، حيث قام  المحافظ بتبادل التهنئة مع أبناء المحافظة الحاضرين كما قام بتوزيع هدايا الرئيس على المصليين من الأطفال والكبار في تقليد سنوي، وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي الغربية خاصة بمناسبة حلول العيد، داعيًا المولى-عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت أماكن المراجيح والملاهي بالأندية والمتنزهات والحدائق العامة والشوارع بمحافظة الغربية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الصباح الباكر، حيث توافد الآلاف من الأهالي لتلبية رغبات أطفالهم في الاحتفال بعيد الفطر المبارك. ولم تكن هذه الأماكن مقتصرة فقط على المتنزهات والحدائق، بل شملت أيضًا نهر النيل فرع رشيد بكفر الزيات وبسيون وفرع دمياط بزفتى وسمنود، حيث حرص العديد من الأسر على قضاء إجازة العيد في أجواء ممتعة ومنعشة بصحبة أطفالهم.

كانت مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بمحافظة الغربية قد أنهت استعداداتها المكثفة لتجهيز المتنزهات العامة والحدائق، بهدف استقبال المواطنين والزوار خلال عيد الفطر المبارك، وشهدت المتنزهات والحدائق العامة جهودًا كبيرة في التجهيز والإعداد، بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني لضمان السلامة ومواجهة أي حرائق قد تحدث، كما تم تكثيف التواجد الأمني في تلك الأماكن بهدف التصدي لأي طارئ وضمان سلامة الزوار.

اجتماع محافظ الغربية

اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية
محافظ الغربية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك المراجيح والملاهي بالأندية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أجواء غمرتها البهجة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ أداء صلاة عيد الفطر

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