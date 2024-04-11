الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أهالى الغربية يواصلون الاحتفال بثانى أيام عيد الفطر

احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر فى الغربية

تواصلت مشاهد البهجة والفرح في محافظة الغربية، حيث استمر توافد الأهالي على الحدائق العامة والنوادي والمتنزهات والملاهي، للاستمتاع بأجواء ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وشهدت الشوارع الرئيسية في المدن المركزية، ازدحامًا كبيرًا بالأطفال والشباب الذين يتوجهون إلى هذه الأماكن للاستمتاع بإجازة العيد، التي بدأت منذ يوم أمس وتستمر حتى يوم غد الجمعة.

وواصل الأهالي إقبالهم على الملاهي والمتنزهات القريبة من نهر النيل والرياح العباسي وبحر شبين، حيث تُستخدم المراكب النيلية لنقل الركاب بين مركز زفتى في محافظة الغربية ومركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى شارع 306 في طنطا وكورنيش ترعة القاصد.

فتحت الحدائق العامة والمتنزهات والأندية أبوابها منذ ساعات الصباح الأولى لاستقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتوافد الأطفال على أماكن تأجير الخيول في الشوارع والميادين العامة، وخاصة في مدينتيِّ المحلة الكبرى وزفتى، حيث يستمتع الأطفال بتجربة ركوب الخيل وقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق.

محافظة الغربية عيد الفطر المبارك للاستمتاع بإجازة العيد نهر النيل والرياح العباسي وبحر شبين المراكب النيلية لنقل الركاب شارع 306 في طنطا وكورنيش ترعة القاصد تأجير الخيول في الشوارع والميادين العامة

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