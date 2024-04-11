خلال أول أيام العيد.. رفع 2407 أطنان قمامة ومخلفات في الغربية

تمكنت أجهزة محافظة الغربية، من رفع 2407 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وشدّد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على منع الاجازات واستمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، بالشوارع والمتنزهات والأماكن العامة.

توجيه بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين

ووجه محافظ الغربية بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا من عدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

التأكيد على الالتزام بتفعيل غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء

كما أكد "رحمي"، على مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكل الجهات المعنية الالتزام بتفعيل غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والشركات والهيئات، لمتابعة أي تطورات مع تواجد كل القيادات في مواقعها بجميع الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكل العناصر الأمنية، وإخطار المحافظة أولًا بأول بكل الأحداث.