الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

رفع 132 حالة إشغال طريق بشوارع مدينة المحلة الكبري

إزالة إشغال طريق
إزالة إشغال طريق بشوارع مدينة المحلة الكبري

أعلنت الوحدة المحلية لـ مركز ومدينة المحلة الكبري بـ محافظة الغربية، رفع عدد من مخالفات إشغال الطريق، خلال حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمدينة، خلال ثان أيام العيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، باستمرار فرض حالة الطوارئ داخل المراكز والمدن والوحدات المحلية خلال أيام الإجازات.

وتمكنت الحملة التي نفذها قسم الإشغالات بمجلس مدينة المحلة الكبري، تحت إشراف العميد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، وبالتعاون مع إدارة المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبد القادر خليل، من إزالة 132 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك كانت تعطل الطرق الرئيسية. 

 من ناحيته شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أجرى جولة مفاجئة تفقدية لشوارع المحافظة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للاطمئنان على الانضباط في الشارع، ورفع الإشغالات وأعمال النظافة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من الشوارع بمدينة المحلة الكبرى (شكري القوتلي، شارع بور سعيد، شارع الوحدة العربية، شارع عمار بن ياسر، شارع محب، منطقة الشعبية، شارع البحر، شارع سكة زفتى، كورنيش المحلة، شارع الشامي، الرجبي، المستشار، محيط الموقف الجديد، شارع الترعة).

وخلال الجولة تابع المحافظ رفع كل الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.

وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في 8 مراكز و4 أحياء، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام خلال أيام عيد الفطر المبارك بشوارع قرى ومدن المحافظة.ووجَّه المحافظ بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات عن الطريق العام خاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

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