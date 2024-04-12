الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على محلات الأسماك المملحة بالغربية.. وتجار: "سعر الكيلو يبدأ من 100 جنيه"

الاقبال علي محلات
الاقبال علي محلات الفسيخ

شهدت محافظة الغربية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء الأسماك المملحة بأنواعها المختلفة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وحرص الأهالي على تناول الأسماك في المتنزهات والحدائق.

موسم عيد الفطر فرصة لازدهار تجارة الأسماك في المحافظة، كما يسهم هذا الاقبال في دعم الصيادين والمزارعين وأصحاب تلك المهنة في كل مراحلها.

السيد الجنايني، تاجر فسيخ في المحافظة، أكد في تصريحات لـ"الدستور"، أن العيد هو الوقت المناسب لتناول هذه الأطعمة التقليدية التي تمتاز بمذاقها الفريد وتراثها العريق في المحافظة.

وأكد إبراهيم علوش، تاجر رنجة من الغربية، أن الموسم الحالي للأسماك المملحة مستمر، حيث يلي عيد الفطر موسم "شم النسيم" المعروف، والذي يعتبر فترة ذروة لتوافد الزبائن لشراء الأسماك المملحة.

وأوضح أن شم النسيم يعتبر تقليدًا قديمًا يحتفل به الأهالي في الغربية، كسائر محافظات مصر، ويتضمن تناول الأسماك المملحة كجزء من الاحتفالات، حيث يقوم الأهالي بالخروج في نزهات عائلية والاستمتاع بتناول هذه الأطعمة الشهية.

أسعار الأسماك المملحة 

وتراوحت أسعار الأسماك المملحة في الأسواق المحلية، حسب نوع السمك، من 300 إلى 800 جنيه للفسيخ، وما بين 120 وحتى 400 جنيه للرنجة، وما بين 140 وحتى 500 جنيه للسردين، وما بين 100 وحتى 250 جنيهًا للأنشوجة والملوحة.

وأعرب بعض المواطنين المتواجدين بحديقة المنتزه بقرية دهتورة مركز زفتي، عن سعادتهم بالتقاليد القديمة التي ترتبط بتناول الأسماك المملحة في فترة العيد وشم النسيم.، فقد أكدت السيدة فاطمة بحيري، أحد المتواجدات بالمنتزه، أنها تحرص على تناول الفسيخ والأسماك المملحة مع عائلتها في كل عيد، وأنها تعتبر ذلك جزءًا من تراثها وثقافتها.

فيما قال أحمد البشلاوي، مدير أحد المتنزهات، إن المواطنين يصرون علي تناول هذه الوجبات خلال الاحتفالات بالعيد، ويسعي والعاملون لتوفير أماكن مفتوحة لتلبية رغباتهم.

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