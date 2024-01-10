ضخ كميات كبيرة من السكر والسلع الأساسية بجنوب سيناء

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توافر السلع التموينية والحرة والدقيق الخاص بالمخابز البلدية، لفترات تكفي ما بين 5 إلى 3 شهور بمحافظة جنوب سيناء.

وكذلك توافر السلع الغذائية وغير الغذائية وسلع المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع الأساسية، داخل 28 فرعًا من منافذ المجمعات الاستهلاكية بجنوب سيناء.

وأكدت مديرية التموين بجنوب سيناء، استمرار العمل خلال أيام العطلات الرسمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتة إلى أنه تم صرف مقررات يناير إلى 72% من حاملي لبطاقات التموينية.

توفير كميات من السكر بجنوب سيناء

وشددت مديرية التموين بجنوب سيناء على توافر السكر الحر على البطاقة التموينية بسعر الكيلو ٢٧ جنيهًا للكيلو، وضخ كميات كبيرة من سكر المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار بسعر الكيلو ٢٧ جنيهًا.

وتسجيل عمليات للصرف على السيستم من فرد إلى ٣ أفراد كيلو سكر مبادرة بجانب السكر التمويني كيلو سكر لكل فرد كيلو سكر التمويني ب ١٢.٦٠ جنيه والبطاقة من ٤ افراد فأكثر ٢ كيلو سكر حر سعر الكيلو ٢٧ جنيهًا، بجانب السكر الأساسي ٦ كيلو بحد أقصى على البطاقة التموينية سعر الكيلو ١٢،٦٠ جنيه.

وكذا ضخ كميات كبيرة من السكر.

سلع