الإثنين 01 أبريل 2024
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مصر

رسائل المواطنين للرئيس.. مساعد وزير التموين: نحتاج تبنى سياسات مبتكرة لتوطين الصناعات

هبة السيد
هبة السيد

ساعات قليلة، وتبدأ فترة ولاية جديدة للرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ضمن استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة، وبعث المواطنون بالعديد من رسائل التهنئة المحملة بالرؤى والتطلعات لمزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين للاستثمار ومساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أنه بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، ستبدأ ولاية جديدة نستكمل فيها مسيرة النهوض والتنمية التى بدأها فى 2014، حيث أيقنت القيادة السياسية أن هناك مجموعة من الثوابت والمحاور التى تبنى عليها التنمية فى أى مجتمع، وسارت على خطاها منذ البداية.

وتابعت "السيد": كان من أبرز هذه المحاور الاهتمام بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل من تبعات الإصلاح الاقتصادي التى تتخذها الحكومة للنهوض بالدولة.

وأوضحت معاون وزير التموين للاستثمار ومساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن القيادة السياسية كذلك البنية التحتية لأى دولة سواء كانت طرقًا أو مرافق أو غيرها هى الأساس والعمود الفقرى لعميلة التنمية وهو الأمر الذى يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية على أرض الوطن، ولهذا اتجهت الدولة لسياسة التحول إلى استراتيجيات التنمية المستدامة فى كل القطاعات الاقتصادية.

توطين الصناعات 

وأضافت: الدولة المصرية أصبحت جاهزة بفضل تلك الجهود، للانطلاق نحو اقتصاد أكثر استقرارًا، في ظل رؤية القيادة السياسية الواعية وتبنى سياسات توطين الصناعات لزيادة الإنتاج وتشجيع الصادرات من المنتج المصرى، كذلك تقديم حزم جديدة من محفزات الاستثمار الحقيقية.

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وكذلك العمل على استكمال مسيرة دعم وتطوير الشباب وتأهيله لسوق العمل من خلال المنح التعليمية سواء المهنية أو الأكاديمية.

مسيرة النهوض وزير التموين الحماية الاجتماعية الاصلاح الاقتصادي توطين الصناعات بكافة انواعها

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