الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رسائل المواطنين للرئيس

أستاذ تخطيط: مصر فى أمس الحاجة لتخطيط وإدارة الموارد المائية

علاء الصادق
علاء الصادق

بعد ساعات تبدأ فترة ولاية جديدة للرئيس السيسي، لاستكمال خطة إنجازات كبيرة ومشروعات قومية، بينما يبعث المواطنون برسائل تهنئة ورغبة في توالى الإنجازات.

قال د. علاء الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إن ما تحتاجه مصر، الآن، خلال الولاية الجديدة للرئيس السيسي الاستثمار في الصحة والتعليم والقضاء على الفقر مع زيادة الإنتاج في كل قطاعات ومؤسسات الدولة وتشجيع الصناعة وتحفيز رواد الأعمال من خلال استراتيجية واضحة لربط الإنتاج بآليات السوق على المستوى المحلي والدولي.

وأكد أستاذ التخطيط، لـ"الدستور"، ضرورة ربط الأكاديمية بالصناعة من خلال وضع حلول استراتيجية لمشاكل الصناعة، ففى مجال الموارد المائية والري تعاني الميزانية المائية المصرية نقصًا شديدًا وسوء تخطيط وإدارة لمواردها المائية المحدودة.

كما نحتاج لنهضة تعليمية وضع أساسها الرئيس عندما وجه بإنشاء 100 مدرسة تطبيقية تكنولوجية لتأهيل خريج على أعلى مستوى قادر على المنافسة فى سوق العمل الدولي.

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الرئيس السيسى يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردنى

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توطين الصناعة ودعم الشركات.. مطالب المستثمرين من الرئيس السيسى فى ولايته الجديدة

وأكد الصادق أن مصر فى أمس الحاجة إلى تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتعظيم الموارد المائية المتاحة المحدودة، والمحافظة على هذه الموارد المحدودة من التلوث، وإيجاد موارد مائية بديلة غير تقليدية، وتعظيم التعاون مع دول حوض النيل في جميع المجالات، وتوطين مفهوم استدامة الموارد المائية في العقول وحق الأجيال القادمة في هذه الموارد.

كما أن هذه أهم الرسائل الأساسية والضرورية لتنمية وتطوير القطاع المائي المصري ليستطيع تلبية الطلب المتزايد على المياه، وتقليل الفجوة بين الطلب والعرض على المياه.

دعم الرئيس للبحث العلمي

كما نعمل فى المؤسسة العربية لعلماء الشباب على إدارة وتشغيل 4 مدارس متخصصة على أعلى مستوى مهني، إضافة لمراكز اقتصاد المعرفة التي تربط البحث العلمي بالمجتمع بالتعاون مع العديد من جهات ومؤسسات الدولة فى ظل دعم الرئيس لمؤسسات المجتمع المدني.

رئيس الجمهورية خطة إنجازات كبيرة الموارد المائية الصحه والتعليم 100 مدرسة تطبيقية

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