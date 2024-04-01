الإثنين 01 أبريل 2024
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مصر

رسائل المواطنين للرئيس.. أستاذ موارد: الصناعة والتعاون الإفريقي أولوية الرئيس السيسي الفترة المقبلة

عباس شراقى
عباس شراقى

تستعد الدولة المصرية لإعلان انطلاق ولاية جديدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يُدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، باليمين الدستورية لفترة تستمر لمدة 6 سنوات، يستكمل خلالها خطة المشروعات القومية الكبرى التي بدأها قبل سنوات وقطعت الكثير من الخطوات نحو بناء الجمهورية الجديدة.

“الدستور” رصد ردود أفعال ورسائل المواطنين ورؤيتهم حول الولاية الرئاسية الجديدة..

الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت إنجازات كبيرة في مجال الموارد المائية ومنها المشروعات القومية المنفذة في مجال تحلية المياه لمواجهة التحديات المائية المتزايدة وأيضا مشروعات الاستصلاح الزراعى فى الدلتا الجديدة.

وأوضح أستاذ الموارد المائية في تصريحات خاصة لـ "الدستور "، أن الفترة المقبلة لولاية الرئيس السيسي من المهم أن تزيد من التعاون الخارجى وخاصة مع دولة جنوب السودان لتنفيذ مشروعات تنموية ومنها قناة جونجلى لتوفير المياه وأيضا، مع السودان الشقيق لمواجهة آثار الفيضانات وتنمية الموارد المائية والتى تعود بالنفع على مصر.

الزراعة تستهلك 80% من موارد المياه

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توطين الصناعة ودعم الشركات.. مطالب المستثمرين من الرئيس السيسى فى ولايته الجديدة

وأوضح شراقى، أن هناك مشروعات قومية كبرى تنفذ حاليًا ويتبقى في الفترة الجديدة من ولاية الرئيس السيسي أن يتزايد الاهتمام بالصناعة خاصة أن الزراعة تستهلك 80% من موارد المياه والمتر منها إنتاجه 10 جنيهات ولكن في الصناعة يصل إلى آلاف ومن ثم ينبغى التركيز على الصناعة في المقام الأول بجانب الإهتمام بالصحة والتعليم والمشروعات القومية.

كما لفت شراقى، إلى أهمية مشروعات الاستصلاح الزراعى فى الدلتا الجديدة والضبعة وتوفير الموارد المائية اللازمة، مشيرًا إلى أهمية إستخدام أنظمة  رى حديث عن طريق الرئش والتنقيط والمياه الناتجة عن الصرف الزراعى بعد المعالجة الثلاثية،ويجب البحث عن مصادر مياه لاستكمال باقى المساحة المنزرعة وهو ما يتم بإنشاء أكبر محطات الصرف الزراعى.

عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية الموارد المائية مشروعات تنموية مشروعات الاستصلاح الزراعي

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