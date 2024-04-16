الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

صوامع أسيوط تستقبل 120 طن قمح.. و"حماد" يُتابع انتظام العمل بمواقع التخزين (صور)

جانب من تفقد صوامع
جانب من تفقد صوامع أسيوط

تفقد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، عددًا من صوامع القمح ومواقع التخزين ومنها صوامع الشركة القابضة بعرب العوامر مركز أبنوب، وكذلك صوامع مطاحن مصر الوسطي بنزلة عبداللاه، للتأكد من معدلات توريد محصول القمح بالمحافظة.

وتابع حماد درجة نقاء القمح المورد وأنه من إنتاج الموسم الحالي وليس مخزنًا من العام الماضي، والتأكد من أن نسبة الرطوبة في حدود المسموح به وهي أقل من 13٪.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين، واللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط بشأن تفقد المواقع التخزينية الخاصة بتجميع كميات القمح الخاصة بموسم 2024م.

الدولة تحدد سعر 2000 جنيه للإردب زنة 120 كيلو

أكد المحاسب ممدوح حماد، أن الكميات التي تم توريدها خلال الـ 24 ساعة الماضية، تقدر بـ 120 طنا تقريبًا.

وأشار وكيل "تموين أسيوط " إلى تحديد الوزارة لسعر توريد القمح وهو 2000 جنيه للاردب، مؤكدًا أنه سعر عادل للفلاح وسوف يكون مرضيا للمزارعين ويدفعهم للإقبال علي عملية التوريد، ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم وفيرا في عملية التوريد.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح 2023 /2024 بنطاق المحافظة بعدد 28 مركز تجميع وشونة وهنجرا موزعين على 13 مركزا وحيا بالمحافظة، وفقًا للإجراءات التي تم اتخاذها تسهيلًا على المزارعين أثناء الاستلام والتوريد للشون والصوامع.

جانب من تفقد صوامع أسيوط
جانب من تفقد صوامع أسيوط
جانب من تفقد صوامع أسيوط
جانب من تفقد صوامع أسيوط
جانب من تفقد صوامع أسيوط
جانب من تفقد صوامع أسيوط
جانب من تفقد صوامع أسيوط
جانب من تفقد صوامع أسيوط
جانب من تفقد صوامع أسيوط
جانب من تفقد صوامع أسيوط
جانب من تفقد صوامع أسيوط
جانب من تفقد صوامع أسيوط
جانب من تفقد صوامع أسيوط
جانب من تفقد صوامع أسيوط
المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط الصوامع والمواقع التخزينية صوامع الشركه القابضه بعرب العوامر مركز أبنوب صوامع مطاحن مصر الوسطي بنزلة عبداللاه

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