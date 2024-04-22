بدء التشغيل التجريبي لبنك الدم التجميعي بمستشفى كفر الشيخ العام

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، بدء التشغيل التجريبى لبنك دم مستشفى كفرالشيخ العام التجميعي، حيث تم إجراء أول عملية سحب للتبرع بالدم (إدماء) من أحد المتبرعين بعد توقيع الكشف عليه وإجراء الفحوصات اللازمة له، وذلك فى إطار حرص وزارة الصحة، على تحسين الآداء فى المستشفيات، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

محافظ كفر الشيخ: نشهد طفرة كبيرة في القطاع الصحي

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى القطاع الصحى، نظرًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمنظومة الطبية وتطويرها، حيث شهدت المحافظة فى السنوات القليلة الماضية، نصيب كبير فى دعم الخدمات الطبية من خلال مبادرات وتطوير مستشفيات وإنشاء مستشفيات جديدة بتوجيهات من الرئيس السيسي، وأن أجهزة الدولة لا تدخر جهدًا فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد الأولى فى دعم وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين بالريف المصرى، ويأتي أيضًا الدعم المستمر للقطاع الصحى بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة كفرالشيخ.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفرالشيخ، أن تشغيل بنك الدم التجميعى هو نقطة تحول داعمة للخطة العلاجية بمستشفى كفرالشيخ العام، مؤكدًا أن تحويل بنك دم مستشفى كفرالشيخ العام من بنك دم تخزينى لتخزين الدم فقط إلى بنك دم تجميعى يتم من خلالة تجميع الدم من المتبرعين من شأنه التيسير على المواطنين، خاصة فى حالات الحوادث، حيث يزداد الإحتياج للدم، وفى حالة مرضى الغسيل الكلوى، وأمراض الدم، مثل انيميا البحر المتوسط وانيميا التكسرية، وأيضًا لمرضى الهيموفيليا، فى توفير الدم ومشتقاته.