الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء التشغيل التجريبي لبنك الدم التجميعي بمستشفى كفر الشيخ العام

بنك الدم
بنك الدم

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، بدء التشغيل التجريبى لبنك دم مستشفى كفرالشيخ العام التجميعي، حيث تم إجراء أول عملية سحب للتبرع بالدم (إدماء) من أحد المتبرعين بعد توقيع الكشف عليه وإجراء الفحوصات اللازمة له، وذلك فى إطار حرص وزارة الصحة، على تحسين الآداء فى المستشفيات، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

محافظ كفر الشيخ: نشهد طفرة كبيرة في القطاع الصحي

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى القطاع الصحى، نظرًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمنظومة الطبية وتطويرها، حيث شهدت المحافظة فى السنوات القليلة الماضية، نصيب كبير فى دعم الخدمات الطبية من خلال مبادرات وتطوير مستشفيات وإنشاء مستشفيات جديدة بتوجيهات من الرئيس السيسي، وأن أجهزة الدولة لا تدخر جهدًا فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد الأولى فى دعم وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين بالريف المصرى، ويأتي أيضًا الدعم المستمر للقطاع الصحى بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة كفرالشيخ.

txt

رصف ورفع كفاءة الطرق بمركزي فوه وقلين في كفر الشيخ

من جانبه، أكد  الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفرالشيخ، أن تشغيل بنك الدم التجميعى هو نقطة تحول داعمة للخطة العلاجية بمستشفى كفرالشيخ العام، مؤكدًا أن تحويل بنك دم مستشفى كفرالشيخ العام من بنك دم تخزينى لتخزين الدم فقط إلى بنك دم تجميعى يتم من خلالة تجميع الدم من المتبرعين من شأنه التيسير على المواطنين، خاصة فى حالات الحوادث، حيث يزداد الإحتياج للدم، وفى حالة مرضى الغسيل الكلوى، وأمراض الدم، مثل انيميا البحر المتوسط وانيميا التكسرية، وأيضًا لمرضى الهيموفيليا، فى توفير الدم ومشتقاته.

بنك الدم صحة كفر الشيخ المستشفى العام مرضى كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

حملات مكثفة لضبط التكاتك المخالفة لتعريفة الركوب الموحدة بكفرالشيخ

غدًا.. افتتاح المؤتمر العلمى السابع لـ"بيطرى كفرالشيخ"

بدء فعاليات الورشة التدريبية لمديري الإيرادات بكفر الشيخ

وكيل "تعليم كفرالشيخ" يتفقد المدارس ويطمئن على انتظام العملية التعليمية

تيسيرًا على المواطنين.. سيارات متنقلة بكفر الشيخ لاستخراج التراخيص بدسوق

رصف ورفع كفاءة الطرق بمركزي فوه وقلين في كفر الشيخ

توريد 5151 طن قمح للشون والصوامع في كفر الشيخ

كفرالشيخ ضمن أعلى 5 محافظات فى معدلات الإبلاغ وترصد الأمراض المعدية

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

نيابة النقض توصى بإعدام المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

المصيلحى يعلن هدفًا طموحًا.. 3.5 مليون طن قمح محلى هذا الموسم وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

اليوم.. محاكمة مضيفة طيران فى اتهامها بقتل ابنتها فى الرحاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل