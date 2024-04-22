الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة لضبط التكاتك المخالفة لتعريفة الركوب الموحدة بكفرالشيخ

التعريفة الجديدة
التعريفة الجديدة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة، بإشراف رؤساء الوحدات المحلية علي مستوي المحافظة، لتحرير وضبط التكاتك المخالفة لتعريفة الركوب الموحدة والتي تم تحديدها بـ5 جنيهات فقط.

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ووجه محافظ كفرالشيخ بمتابعة تطبيق التعريفة المقررة بـ5 جنيهات، وإعلانها في مكان واضح للمواطنين، وترقيمها، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الالتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسي والتوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لاستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

محافظ كفرالشيخ يشدد على الالتزام بالتعريفة

وشدد محافظ كفرالشيخ على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، التي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة لمركبات التوك توك على الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

ومن جانبها واصلت الوحدات المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم، حملاتها لوضع تعريفة الأجرة على مركبات التوك توك، حيث تم تحديدها على مستوى جميع مراكز ومدن وقرى محافظة كفرالشيخ بـ5 جنيهات، تنفيذًا لقرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وطبقًا للقانون، وعلى ما يقتضيه الصالح العام، وتكليفات أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وقاد رؤساء القري في مركز بيلا، بإشراف أحمد عبدالواحد، نائب رئيس المدينة لشئون القري، حملة موسعة لتركيب ملصقات واستيكرات بتعريفة الركوب لجميع التكاتك الموجودة بقرى المركز، التي تم تحديدها بالسعر الموحد على كل توك توك، وهي 5 جنيهات فقط، بناءً على توجيهات محافظ كفرالشيخ.

أسعار السولار مدينة بيلا أسعار البنزين الأسعار الجديدة محافظة كفر الشيخ

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