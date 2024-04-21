تيسيرًا على المواطنين.. سيارات متنقلة بكفر الشيخ لاستخراج التراخيص بدسوق

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن انطلاق سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة بدسوق، بدءًا من اليوم وحتى 21 مايو، وذلك للتيسير على المواطنين في استخراج الخدمات الحكومية وإصدار التراخيص الفورية، للتيسير على متلقى الخدمات وأصحاب المحال التجارية الذهاب إلى مقر المركز التكنولوجى الثابت لتوفير الوقت والجهد والمال، وذلك للإستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة، والتي تستهدف تقديم الخدمات في القرى والمراكز والمناطق المستهدفة ومناطق التجمعات السكنية المزدحمة.

تسيير عمل المركز التكنولوجي المتنقل

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، بمدينة دسوق لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التى تقدمها المراكز الثابتة من خدمات، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتًا أن سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من ٢ موظف شباك، وموظف خزانة الكترونى ليتم الدفع إلكترونيًا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلى لترتيب دور متلقى الخدمة، لمواكبة التطور التكنولوجى نحو التحول الرقمى، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وأصحاب المحال التجارية فى الوقت المحدد للخدمة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن السيارة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة "دولة رقمية" التى أطلقتها الحكومة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات خلال 24 ساعة، ليتم إصدار الرخصة فى ذات اليوم المتقدم به طالب الخدمة، موضحًا أن السيارة ستتواجد فى مناطق مختلفة من مدينة دسوق على النحو الآتى "الأسبوع الأول، شارع سعد بجوار المحطة - الأسبوع الثانى، شارع الجيش - الأسبوع الثالث، شارع الشركات - الأسبوع الرابع، شارع المركز"، وذلك لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية، وتقليل الإزدحام فى مكاتب الخدمات الحكومية والمراكز الثابتة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشمول المالى الرقمى فى مصر.

المراكز التكنولوجية تقدم الخدمات للمواطنين

أكد الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 15 مركزًا بمدن المحافظة، فضلًا عن المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، وعدد 5 مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية للقرى "القرى الرئيسة"، بمركز مطوبس، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وعدد المعاملات السنوية بلغت 170 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، ويتم الإعلان عن الخطة الاسبوعية لتواجد سيارة المركز التكنولوجى بقرى ومراكز المحافظة.

أضاف نائب محافظ كفرالشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجى المتنقل تقدم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص "محلات واشغالات، وإعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل"، وطلب توصيل مرافق "كهرباء، مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات تراخيص المحلات الجديدة طبقًا للقانون 154 لسنة 2019.