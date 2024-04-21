بدء فعاليات الورشة التدريبية لمديري الإيرادات بكفر الشيخ

بدأت فعاليات الورشة التدريبية لمديري الإيرادات بمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ ، وفريق العمل بالإدارة العامة للإيرادات، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، ضمن خطة ميكنة العمل بالإدارة العامة للإيرادات بالديوان العام والإدارات والأقسام الفرعية بمراكز ومدن المحافظة، والتي حاضر فيها محمد مبارك، مدير الإدارة العامة للإيرادات بالمحافظة.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن الورش تهدف إلى تعظيم الإيرادات والحفاظ على حق الدولة، وتطوير قدرات موظفي الإدارة العامة للإيرادات، وتحسين كفاءة التحصيل، ومواكبة التطورات الحديثة فى مجال التحصيل، حيث تم استعراض الإجراءات والأنشطة التي تمت في الفترة السابقة، ومناقشة سبل تعظيم الإيرادات فى الفترة المقبلة، وخطة تطوير إدارات وأقسام الإيرادات بالمركز والمدن، وموقف ميكنة دورات العمل الداخلية بالمراكز والمدن والتحول الرقمى للإيرادات.

قال محافظ كفرالشيخ، إن مركز استدامة للتدريب والتطوير مركز تدريب نوعى بقدرات فائقة لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الشفافية ورفع كفاءة العاملين بالمؤسسات الحكومية بالمحافظة، وقيد الاعتماد من NTA كأول مركز تدريب معتمد من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومن ACCET وتحويله لمركز تدريب طبقًا للمواصفات العالمية، فضلًا عن شراكات إستراتيجية فى تدريب الجهاز الإداري للمحافظة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز معلومات مجلس الوزراء والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة وجهاز تعمير الساحل الشمالي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة من خلال 410 برامج تدريبية لـ4237 مستفيدًا و17 مؤسسة حكومية.

تدريب وتطوير رأس المال البشري

من جهته، أكد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تسعى إلى تدريب وتطوير رأس المال البشرى من خلال مركز إستدامة للتدريب والتطوير وحصوله علي إعتماد الأكاديمية الوطنية للتدريب كأول مركز تدريب معتمد والتحول لمركز تدريب إقليمى لقطاع الدلتا وشمال مصر من وزارة التنمية المحلية، لافتًا إلى تدريب 9969 مستفيدًا من شباب الخريجين وطلاب الجامعات والمدارس لتأهيلهم لسوق العمل من خلال 765 برنامجًا تدريبيًا كبرامج المهارات الحياتية وتطوير الذات وبرامج تخصصية للتأهيل لسوق العمل وبرامج اللغات وبرامج التحول الرقمى وبرامج الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، و6531 متدربًا خلال الفترة 2020 - 2024 من خلال برامج التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والبرامج التخصصية والمهنية وبرامج القيادات التنفيذية والإشرافية وورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية وبرامج سقارة ووزارة التنمية المحلية والبرامج المستحدثة من تصميم المركز Estidama Brands (ديوانى كفء - تمهير - فنيات الوصف - مكين - Power BI)، فضلًا عن برنامج المرأة تقود لتأهيل السيدات للقيادة، بمرحلتيه الأولى والثانية.