وكيل "تعليم كفرالشيخ" يتفقد المدارس ويطمئن على انتظام العملية التعليمية

تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، عددًا من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، ومتابعة امتحانات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والامتحانات العملية للصفين الأول والثاني الإعدادي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في كل المراحل الدراسية، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، مؤكدًا انتظامها دون أي معوقات.



التشديد على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة

وحرص الدكتور علاء جودة على تفقد الفصول الدراسية، وتابع امتحانات الطلاب عن شهر مارس، مشددًا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

كما تفقد وكيل المديرية فصول مدرسة على عبدالشكور الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية ودورات المياه للاطمئنان على نظافتها، وتفقد معامل المدرسة المتعددة، وحجرة التطوير التكنولوجي، كما تفقد الفصول، والمكتبة، وأدار نقاشًا مع الطلاب.

وكيل تعليم كفرالشيخ يفتتح نادي العلوم ويشهد معرض ختام الأنشطة بدسوق



وفي وقت سابق، افتتح الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، نادى العلوم بمدرسة الشهيد محمد ناصر الرشيدي بإدارة دسوق التعليمية، بناء على توجيهات محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور سامح داود، مدير عام الادارة، والدكتورة هناء نويجي، وكيل الإدارة، ومحمد السنهوري موجه عام العلوم، وفوزي الطنوبي مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وهاني حمدان مدير غرفة العمليات بالمديرية.

وتفقد وكيل المديرية معارض التربية الفنية والزراعية ومعرض العلوم الدائم بالمدرسة، وتم تكريم القائمين عليه، كما شهد معرض ختام الأنشطة بمجمع الأشراف التابع لإدارة دسوق التعليمية، والذي ضم عروضًا رياضية، وفقرات غنائية، ومناهضة التنمر، واستعراضًا عن أكتوبر في عيون العرب، وكذلك استعراض الجمال معاملة، وعرضًا بلغة الإشارة.