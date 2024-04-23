المواطنون يرفضون الأسعار غير المبررة.. كفر الشيخ تنضم لحملات مقاطعة الأسماك

انضم أهالي محافظة كفر الشيخ إلى محافظتي بورسعيد والإسكندرية في حملات مقاطعة شراء الأسماك بعد ارتفاعها أسعارها بشكل مبالغ فيه وغير مبرر الفترة الأخيرة، وخاصة بعد انخفاض أسعار العديد من السلع الغذائية كاللحوم والدواجن.

ودشن أهالي الإسكندرية وبورسعيد حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجابهة ارتفاع أسعار الأسماك إلى مستويات قياسية لم يعهدوها من قبل، إذ وصل سعر السمك البلطي 100 جنيه، وتخطى “البوري” 180 جنيها.

وفي كفر الشيخ، عبر المواطنون خلال حديثهم لموقع "الدستور"، عن أملهم في خفض الأسعار بعد تدشين تلك الحملة.

مواطنون: نأمل من المقاطعة تخفيض سعر الأسماك

يقول عبد السلام صلاح، أحد أهالي مدينة كفر الشيخ، إن أسعار الأسماك قد ارتفعت بنسبة 30% خلال الفترة الأخيرة علي الرغم أن سعرها كان مرتفعا في الأساس ولكن جاءت زيادة الأسعار الأخيرة لتكون القشة التي قصمت ظهر البعير بعدما أصبح سعر السمك البلطي مثلا وهو أرخص أنواع الأسماك مقارنة بغيره أغلى من سعر الدواجن وهذا لم يحدث قبل ذلك مطلقا، فضلا عن زيادة أسعار السمك البوري أيضا بشكل مبالغ فيه وأصبحت أسعار الأسماك عموما خارج متناول أغلب أهالي المحافظة التي تعتبر من أهم المحافظات المنتجة للأسماك على مستوى الجمهورية، لذلك كان من الضروري جدا اتخاذ خطوات لوقف ذلك فقمنا بتدشين حملة مقاطعة الأسماك حتى تعود لأسعارها الطبيعية.

وأضافت هدي أبوهلال، من مركز قلين، أن الأسماك كانت وستظل المتنفس الرئيسي لهم في نظامهم الغذائي بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، ولكن ما يحدث الأن لم يكن متوقعا بعدما تخطى سعر الأسماك أسعار الدواجن، داعية إلى مراجعة المشكلات التي أدت إلى ارتفاع أسعار السمك إلى هذا الحد وخاصة المشاكل التي تواجه الصيادين والمزارع السمكية المنتشرة في ربوع المحافظة، والعمل على حلها حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي، أملة في أن تكون حملة مقاطعة شراء الأسماك مجدية في تحقيق هذا الهدف.

وقال صلاح غبير، أحد أهالي مركز فوه، إن مقاطعة شراء الأسماك أصبح واجبا على أهالي محافظة كفر الشيخ في تلك الفترة بعد ارتفاع أسعار الأسماك بشكل كبير جدا، داعيا كل المواطنين إلى تطبيق الحملة حتى وإن كانوا قادرين على شراء السمك بهذا السعر، مساعدة من القادرين لغير القادرين على شرء وأصبحوا في معاناة كبيرة.

نقيب صيادين البرلس يكشف التفاصيل

“نأمل في خفض أسعار الأسماك والصياد مظلوم”، بتلك الجملة علق الحاج محمد شرابي، نقيب صيادين البرلس، على حملات مقاطعة شراء الأسماك، لافتا إلى أن 80% من الأسماك المعروضة حاليا في أسواق محافظة كفر الشيخ هي أسماك مزارع وليست بلدي، أي أن الصياد ليس له دخل بهذا الارتفاع الكبير في الأسعار، داعيا أصحاب المزارع السمكية إلى تخفيض أسعار الأسماك خاصة بعد نزول أسعار العلف في الفترة الأخيرة ومناشدا التجار بتحمل مسئولياتهم وعدم المغالاة في الأسعار على المواطنين بعد شراء الأسماك من البورصة وأخذ هامش ربح مناسب وليس مبالغا فيه كما يحدث الأن.

وأضاف شرابي، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الصياد يعاني جدا خلال تلك الفترة بسبب ارتفاع أسعار السولار والمسئوليات التي تقع علي عاتقه، فضلا عن وجود مافيا "زريعة أسماك" منتشرة في بحيرة البرلس وأساليب استخدام الصيد الجائر كالصيد بالكهرباء كل هذه الأمور تقوم بتدمير الثروة السمكية ببحيرة البرلس وتزيد من معاناة الصياد وبالتالي يقل الإنتاج من الأسماك فيزيد سعرها، داعيا الدولة إلى التدخل بشكل فوري والعمل على حل مشاكل الصياد لكي يزيد إنتاج الأسماك كما كان من قبل، وبالتالي لن توجد أزمة.