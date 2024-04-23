توريد 15200 طن قمح للشون والصوامع في كفر الشيخ

قال عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ، إن استلام القمح المحلي خلال موسم 2024 الحالي، يتم من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي وقطاع مطاحن كفرالشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وأضاف وكيل مديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

انتظام صرف مستحقات المزارعين

ولفت إلى أن وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ قد شدد على ضرورة تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى اليوم الثلاثاء (15200 طنا و208 كجم).

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024 وتنظيم وتداوله والتعامل عليه، وقد جاء بالقرار المشار إليه تحديد سعر استلام إردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط؛ كما جاء بالقرار أيضا أن تشكل لجان الاستلام بكل موقع من كل من (مديرية التموين- الهيئة القومية لسلامة الغذاء- مديرية الزراعة- الجهة المسوقة- جمعية القبانية- البورصة السلعية).

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ انتظام عملية توريد القمح وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد، وذلك لضمان سيرها بشكل سلس دون أى معوقات.