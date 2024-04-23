الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 15200 طن قمح للشون والصوامع في كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

قال عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ، إن استلام القمح المحلي خلال موسم 2024 الحالي، يتم من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي وقطاع مطاحن كفرالشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وأضاف وكيل مديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ  كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها  وفقا لتوجيهات المحافظ.

انتظام صرف مستحقات المزارعين

ولفت إلى أن وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ قد شدد على ضرورة تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام  وحتى اليوم  الثلاثاء (15200 طنا و208 كجم).

txt

تحرير 11 محضرًا تموينيًا لأصحاب معامل ألبان المخالفة في كفر الشيخ

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام  2024 وتنظيم وتداوله والتعامل عليه، وقد جاء بالقرار المشار إليه تحديد سعر استلام إردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط؛ كما جاء بالقرار أيضا أن تشكل لجان الاستلام بكل موقع من كل من (مديرية التموين- الهيئة القومية لسلامة الغذاء- مديرية الزراعة- الجهة المسوقة- جمعية القبانية- البورصة السلعية).

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ انتظام عملية توريد القمح وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد، وذلك لضمان سيرها بشكل سلس دون أى معوقات.

صوامع كفر الشيخ شون كفر الشيخ قمح كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ توريد القمح

مواد متعلقة

محافظ كفرالشيخ يحذر السائقين المخالفين لتعريفة الركوب: "إجراءات رادعة تنتظركم"

تدريب موظفي "حسابات كفر الشيخ" على برامج إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة

تقديم خدمات مجانية لـ1191 مواطنًا ضمن قافلة طبية بكفرالشيخ

تحرير 11 محضرًا تموينيًا لأصحاب معامل ألبان المخالفة في كفر الشيخ

بدء التشغيل التجريبى لبنك الدم التجميعى بمستشفى كفرالشيخ العام

حملات مكثفة لضبط التكاتك المخالفة لتعريفة الركوب الموحدة بكفرالشيخ

غدًا.. افتتاح المؤتمر العلمى السابع لـ"بيطرى كفرالشيخ"

بدء فعاليات الورشة التدريبية لمديري الإيرادات بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال