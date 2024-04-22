محافظ كفرالشيخ يحذر السائقين المخالفين لتعريفة الركوب: "إجراءات رادعة تنتظركم"

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، مجمع المواقف بشرق مدينة كفرالشيخ، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الموحدة لنقل الركاب، كما تفقد إدارة مجمع المواقف، وتابع سير العمل والإجراءات التي تقوم بها، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على المواقف وسيارات الأجرة، والسرفيس وسيارات التاكسي، ووضع استيكر على السيارات، وبمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن.

محافظ كفرالشيخ يكلف بمتابعة المواقف

كلف محافظ كفرالشيخ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، لمتابعة الالتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات الأجرة بالمواقف وسيارات التاكسى والتوكتوك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أى محاولة لاستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

وشدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة إلزام سائقى سيارات الأجرة بوضع ملصق على زجاج السيارة بتعريفة الركوب وخط السير، ووضع قائمة بالتعريفة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والجهات الأخرى المعنية بمتابعة مواقف سيارات الأجرة على مدار 24 ساعة، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا وعدم السماح باستغلالهم من قبل السائقين، مؤكدًا أن هناك عقوبات رادعة تنتظر المخالفين.

وقد أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن الحكومة بكل أجهزتها التنفيذية تقف جنبًا إلى جنب مع مواطنيها ضد أى استغلال من قبل السائقين، داعيًا المواطنين بالتمسك بحقهم بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات على الخط الساخن 114 أو الاتصال بغرفة العمليات وإدارة الأزمات على الرقم 0473220792، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفات تستهدف التلاعب فى قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.