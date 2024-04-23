الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة كفرالشيخ" تحتل المركز الخامس في تقييم قوافل حياه كريمة

د.محمد شقوير
د.محمد شقوير

قال د.محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ إن المحافظة تصدرت المرتبة الخامسة على محافظات الجمهورية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال شهر مارس بواقع تقييم 83.6%، لافتًا إلى أن هذا يعد هذا الانجاز الاول من نوعه فى القوافل الطبية.

وأكد وكيل صحة كفر الشيخ، أنه يتابع خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسية "حياة كريمة"

أكد شقوير حرص مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ استمرار تنظيم القوافل الطبية لخدمة أهالي محافظة كفرالشيخ مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائيه أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

txt

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السابع للطب البيطرى بجامعة كفر الشيخ

حياة كريمه قوافل علاجية وزارة الصحة صحة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السابع للطب البيطرى بجامعة كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يكشف تفاصيل مشروعات الرصف بشوارع العاصمة

غرف عمليات وتطهير لجان.. كيف استعدد كفر الشيخ لامتحانات النقل والإعدادية؟

جدول امتحانات الفصل الدراسي لجميع مدارس كفر الشيخ

المواطنون يرفضون الأسعار غير المبررة.. كفر الشيخ تنضم لحملات مقاطعة الأسماك

توريد 15200 طن قمح للشون والصوامع في كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يحذر السائقين المخالفين لتعريفة الركوب: "إجراءات رادعة تنتظركم"

تدريب موظفي "حسابات كفر الشيخ" على برامج إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يستفسر عن سعر مابولولو.. وعودة ياسر إبراهيم بعد مازيمبى

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك