"صحة كفرالشيخ" تحتل المركز الخامس في تقييم قوافل حياه كريمة

قال د.محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ إن المحافظة تصدرت المرتبة الخامسة على محافظات الجمهورية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال شهر مارس بواقع تقييم 83.6%، لافتًا إلى أن هذا يعد هذا الانجاز الاول من نوعه فى القوافل الطبية.

وأكد وكيل صحة كفر الشيخ، أنه يتابع خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أكد شقوير حرص مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ استمرار تنظيم القوافل الطبية لخدمة أهالي محافظة كفرالشيخ مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائيه أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.