الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غرف عمليات وتطهير لجان.. كيف استعدد كفر الشيخ لامتحانات النقل والإعدادية؟

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لعقد امتحانات صفوف النقل، والثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023-2024، وتبدأ الامتحانات الأربعاء، الموافق 8 مايو المقبل، وتنتهي 22 الجاري، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس.

اجتماع موسع بتعليم كفر الشيخ لبحث الاستعدادات

عقد الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا موسعا بمديري المراحل التعليمية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وموجهي العموم والمتابعة وشؤون الطلاب، بحضور محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية وغادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وذلك بالقاعة الصينية بمركز التطوير التكنولوجي، لمناقشة أطر الاستعداد للاختبارات.

وقدم وكيل المديرية التهنئة لمدير التعليم العام ولمديري ووكلاء الإدارات، لتوليهم مناصبهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد، ثم تطرق وكيل المديرية لعدة نقاط أهمها مدى جاهزية المدارس لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لسير أعمال الامتحانات بشكل يوفر أجواء مناسبة للطلاب.

txt

تدريب موظفي "حسابات كفر الشيخ" على برامج إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية

وأكد وكيل المديرية الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، والسرية التامة، والتصحيح أولا بأول والحرص على إعطاء كل طالب حقه، موجهًا بتشكيل اللجان اللازمة والمتابعة الدؤوبة من قبل مديري الإدارات، والتواصل المستمر لتذليل العقبات التي قد تعوق سير أعمال الامتحانات، والتأكيد على جاهزية المديرية واستعدادها الدائم من خلال غرفة العمليات لتلقي أي شكاوى والتعامل الفوري معها.

وأضاف وكيل المديرية أنه نبه على مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت، وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، لافتًا إلى أنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فإنه جارٍ تجهيز اللجان من تنظيف وتعقيم، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، بالتوازى والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق أيضًا مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

أضاف أنه بالنسبة لتقدير الدرجات فقد تم التأكيد بضرورة تحرى الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه، وستوفر لجنة النظام والمراقبة كافة سبل الراحة للعاملين بالكنترول، وذلك وفق القواعد المنظمة.

صفوف النقل الشهادة الاعدادية تعليم كفرالشيخ طلاب كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

جدول امتحانات الفصل الدراسي لجميع مدارس كفر الشيخ

المواطنون يرفضون الأسعار غير المبررة.. كفر الشيخ تنضم لحملات مقاطعة الأسماك

توريد 15200 طن قمح للشون والصوامع في كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يحذر السائقين المخالفين لتعريفة الركوب: "إجراءات رادعة تنتظركم"

تدريب موظفي "حسابات كفر الشيخ" على برامج إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة

تقديم خدمات مجانية لـ1191 مواطنًا ضمن قافلة طبية بكفرالشيخ

تحرير 11 محضرًا تموينيًا لأصحاب معامل ألبان المخالفة في كفر الشيخ

بدء التشغيل التجريبى لبنك الدم التجميعى بمستشفى كفرالشيخ العام

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

عاجل| 5 مفاتيح لعب لدى مازيمبى قد تُفسد تأهل الأهلى لـ"نهائى أفريقيا"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك

200 يوم عدوان.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة ويكثف غاراته شمال ووسط القطاع