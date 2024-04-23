الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السابع للطب البيطرى بجامعة كفر الشيخ

الفاعليات
الفاعليات

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن الطب البيطرى هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، من خلال الأبحاث العلمية والريادة والإبتكار والثروة البشرية القائمة والباحثين والمتخصصين في منظومة الطب البيطرى، وتنمية قدراتهم.

  دور حيوي للطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

 ولفت محافظ كفرالشيخ إلى الدور الحيوي للطب البيطرى، والطب الوقائي والطب العلاجي للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والاقتصادية وتنميتها والحفاظ علي المواطنين من الأوبئة والأمراض المختلفة، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظة كفرالشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

 وذلك خلال مشاركته في المؤتمر العلمي السابع للطب البيطرى بجامعة كفرالشيخ، والذى تم تنظيمه، اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفرالشيخ، بحضور الدكتور  عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ.

تطوير برامج وإجراءات الوقاية من الأمراض

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي أهمية الطب البيطرى، لسلامة المجتمع  من الأمراض والأوبئة ذات الأصل الحيواني، ويساهم في الكشف على الأمراض قبل أن تصل للإنسان ويحمي المجتمع من الأخطار الصحية، كما يقوم الأطباء البيطريين بتطوير برامج وإجراءات للوقاية من الأمراض والتحكم في انتشارها، ويعملون على تطوير لقاحات وعلاجات للحيوانات للحد من انتشار الأمراض المعدية، مشيرًا لدور البرامج المتخصصة لتدريب الخريجين وتنظيم الدورات التدريبية لتأهيل الشباب الخريجين طبقًا لاحتياجات سوق العمل،  مقدمًا التحية لكل القائمين والمنظمين للمؤتمر العلمي السابع للطب البيطرى في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

في بداية كلمته، رحب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، باللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، مقدمًا له الشكر لحضور ورعاية المؤتمر، ودعمه غير المسبوق وغير المحدود لجامعة كفرالشيخ، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد لتحقيق طموح أبناء كفرالشيخ، كما قدم التهنئة للدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، لحصوله علي درجة الدكتوراه في القانون، ودعمه المستدام وغير المحدود لجامعة كفرالشيخ، قائلًا أن الطبيب البيطرى هو طبيب الإنسانية، معبرًا عن خالص تقديره للطب البيطرى ودوره في التنمية والمجتمع، لافتًا تطبيق توصيات المؤتمر العلمي السابع للطب البيطرى.

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وفي ختام المؤتمر قدم الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، درع الجامعة هدية تذكارية للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، كما قدم درع الجامعة للدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، لجهودهم المتميزة في تحقيق التنمية في مختلف المجالات في ربوع محافظة كفرالشيخ، بالإضافة الي تكريم نواب رئيس الجامعة والمتميزين لجهودهم الوطنية المبذولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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