الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفرالشيخ: رصف وتطوير شوارع مركزي دسوق وبلطيم

عمليات الرصف
عمليات الرصف

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، فى أعمال المرحلة الأولى لرصف شارع  المحرقة، بمسطح 8500 متر، وتكلفة 2 مليون و900 ألف جنيه، وشارع البلدية القديمة، بمسطح 1380 متر، وطول 115 متر، وعرض 12 متر، بتكلفة 500 ألف جنيه، مؤكدًا على الانتهاء من كافة أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحية "مياه - صرف صحي - غاز"، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

كما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الرصف والتطوير الجارية، بمنطقة سيدي فتح، بمدينة بلطيم، بطول 1000 متر، وعرض 6 أمتار، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالي 2023 – 2024.


رفع كفاءة مختلف الطرق بكفر الشيخ 

وأكد محافظ كفر الشيخ، على استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

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ومؤخرا، فقد تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الرصف الجارية في شوارع عاصمة المحافظة، منها شارع صلاح سلامة بطول 180 مترا، وشارع الحرفيين 270 مترا، وشارع الدستور 420 مترا، وشارع ممدوح صقر 85 مترا، وشارع الجمهورية بطول 610 أمتار، شارع صلاح سالم بطول 610 أمتار، وشارع الثورة، وشارع دنشواي، وشارع عرابي، بتقسيم عمارات الأوقاف"، الشوارع المقابلة، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة التنفيذ، وفقًا للجدول الزمني المحدد، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023م.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2024/2023م، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة مع وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين. ‬

مركز بلطيم مركز دسوق رصف الشوارع تطوير الشوارع محافظة كفر الشيخ

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