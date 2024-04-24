الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 20 محضر تمويني ببلطيم وقلين في كفر الشيخ

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، إنه يتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، وذلك برئاسة اللواء عمرو الفداوي، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وقد أسفرت تلك الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق  قد تضمنت "محضرين عدم إعلان، و3 محاضر شهادة صحية، و3 محاضر نظافة"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

تحرير 12 محضرًا تموينيًا لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة بقلين

كما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت "6 محاضر عدم إعلان، و3 محاضر شهادة صحية، و3 محاضر نظافة"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

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المواطنون يرفضون الأسعار غير المبررة.. كفر الشيخ تنضم لحملات مقاطعة الأسماك

وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

وقد شدد اللواء جمال نور الدين  محافظ كفرالشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

مركز قلين مركز بلطيم حملات تموينية مخابز مخالفة محافظة كفر الشيخ

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