الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس "أزهرية كفرالشيخ" يتفقد لجان امتحانات النقل الثانوى

لجان الامتحانات
لجان الامتحانات

تفقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، سير امتحانات نهاية العام للنقل الثانوي، اليوم الأحد، من داخل لجان معاهد إدارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية، إذ تفقد سير العمل بلجان معهد فتيات كفرالشيخ الثانوي، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان.

ووجَّه رئيس المنطقة، خلال جولته، بتوفير الجو المناسب للطالبات لأداء الامتحانات، مشددًا على فرض الانضباط وعدم السماح لاستخدام أي من أساليب الغش، مشيرًا إلى أن امتحانات النقل الثانوي تُعد بمثابة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أو تمهيدًا لها، لذا يجب أن تسير على أتم وجه.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

 كما أشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، وللتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.

يذكر أن طلاب القسم العلمي بالصف الأول والثاني أدوا الامتحان اليوم في مادتي الفقة والكيمياء، بينما أدى طلاب القسم الأدبي بالصفين الأول والثاني الثانوي الامتحان اليوم في مادتي الفقة، والتاريخ، بحسب ما جاء بجدول الامتحانات الوارد من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

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