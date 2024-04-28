هل تغير المناخ يؤثر على الحمل والولادة؟ مؤتمر علمي بكفر الشيخ يجيب

عُقدَت كلية التمريض في جامعة كفر الشيخ المؤتمر العلمي الأول لقسم تمريض صحة النساء والتوليد بالكلية، تحت عنوان "تغير المناخ كعامل ضغط رئيسي وتأثيره على الحمل ونتائج الولادة" اليوم الأحد، بمشاركة نخبة من الأساتذة المتميزين من مختلف الجامعات المصرية في مجال التمريض.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من المؤتمرات العلمية هو تبادل الخبرات بين الجامعات المختلفة في محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة وإبراز دور الجامعة الفعال في كافة المجالات. كما أشاد بالمؤتمر من حيث دوره في خلق عمل طلابي متميز مبني على الوعي والثقافة لدى شباب الجامعة، والذي يعتبر مصدراً للإبداع. وعبّر عن امتنانه لفاعلية دور التمريض داخل المجتمع، حيث إن النظرة المجتمعية نحو التمريض تحمل كل التقدير والاحترام للجهد المبذول في خدمة القطاع الصحي.



وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن قطاع الصحة في مصر يحظى بالاهتمام والعناية المتزايدة؛ نظراً لكونه من المجالات الرئيسية للتنمية البشرية بشكل خاص، وللمسار التنموي للبلاد بشكل عام. كما أشار إلى أهمية الانتفاع بخدمات صحية متطورة في تكريس المبادئ والحقوق الأساسية للإنسان بغض النظر عن انتماءاته الاجتماعية والجغرافية وغيرها. وأكد على أن الاهتمام بقطاع الصحة يتجسد من خلال إدراج العديد من الإصلاحات والبرامج والخطط الاستراتيجية مثل رؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد الدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على دعم إدارة الجامعة لكلية التمريض من خلال توفير كافة الاحتياجات والموارد اللازمة ودعم شباب الباحثين بها، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من إمكانياتها ومواردها في تطوير العملية البحثية والتكنولوجية بالكلية. كما أشار إلى دور الدولة المصرية في الاهتمام بهذا القطاع، وأكد على أهمية تطوير الأبحاث العلمية وتوجيهها نحو التطبيق العملي الملموس، بما يخدم رؤية مصر 2030. وأعرب عن أمنياته بخروج المؤتمر بتوصيات ملموسة تخدم المجتمع.

وقالت الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد الكلية، إن الهدف من المؤتمر هو تسليط الضوء على تغير المناخ كعامل ضغط رئيسي وتأثيره على الحمل ونتائج الولادة، والتي تأتي انطلاقاً من رؤية مصر 2030 وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى هامش المؤتمر، تم عقد ندوة علمية عن الذكاء الاصطناعي ودوره في البحث العلمي، حيث حضرها الدكتور محمد الغنام، أستاذ التشريح بكلية الطب البيطري - جامعة كفر الشيخ.

وفي نهاية المؤتمر، تم تكريم المشاركين من سادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتميزين والمتفوقين، ايماناً بالدور الفعال الذي تقوم به كليات التمريض في خدمة المجتمع، والسعي نحو مستقبل أفضل لتقديم الرعاية الصحية والتمريضية مع رؤية مصر 2030.