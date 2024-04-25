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محافظات

حملات نظافة ورفع مخلفات القمامة ببيلا في كفر الشيخ

رفع المخلفات
رفع المخلفات

نفَّذت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملات نظافة وتجميل بالتنسيق مع الوحدات القروية بمركز بيلا، وتم خلالها رفع المخلفات ورفع كفاءة الشوارع، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالارتقاء بمنظومة النظافة لشوارع مركز ومدينة بيلا.

وكلَّف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي أمين، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، بالإشراف على حملات النظافة الموسعة ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق المدينة وقري المركز، للحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

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وقام رجال قطاع النظافة والتجميل بالمدينة والوحدات المحلية، بأعمال النظافة اليومية، حيث تم رفع تجمعات القمامة اليومية على مستوى المدينة والوحدات المحلية والقرى التابعة.

وأسفرت الحملة عن رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بشوارع وأحياء المدينة والسوق العمومي، ورفع القمامة من نقاط التجميع من نطاق الوحدات المحلية لمركز بيلا، بمشاركة  أحمد فتحي، مسؤول جهاز النظافة بالمدينة، ورؤساء القرى، بجانب استمرار رفع كفاءة المتنزهات بالمدينة من خلال إدارة التنمية بديوان المجلس.

نقل المخلفات للأماكن المخصصة

يأتي ذلك في إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، واستكمالًا لمنظومة النظافة الدورية التي تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

وجارٍ متابعة اعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بصفة مستمرة بكافة شوارع المدينة والمركز، مع التخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

فيما كلَّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بضرورة شن حملات نظافة مكثفة أولًا بأول ورفع الإشغالات.

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