الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 67200 طن قمح للشون والصوامع بكفرالشيخ حتى الآن

توريد القمح
توريد القمح

قال عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ، إن استلام القمح المحلي خلال موسم 2024 الحالي، يتم من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي وقطاع مطاحن كفرالشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الوضع

وأضاف وكيل مديرية التموين أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ  كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها  وفقا لتوجيهات المحافظ.

ولفت إلى أن وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ شدد على ضرورة تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام  وحتى اليوم  الإثنين (67200 طنا و538 كجم).

txt

حملات نظافة ورفع مخلفات القمامة ببيلا في كفر الشيخ

شون وصوامع مزارعين كفر الشيخ توريد القمح اليوم الاثنين محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

الرئيس يفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في كفر الشيخ

هل تغير المناخ يؤثر على الحمل والولادة؟ مؤتمر علمي بكفر الشيخ يجيب

رئيس "أزهرية كفرالشيخ" يتفقد لجان امتحانات النقل الثانوى

مزارعو كفرالشيخ يوردون 47 ألف طن قمح للشون

محافظ كفرالشيخ يوجه بالتصدي لمخالفات البناء.. ولا تهاون مع المتقاعسين

حملات نظافة ورفع مخلفات القمامة ببيلا في كفر الشيخ

استلام 22 ألف طن قمح فى مواقع التوريد بكفرالشيخ

رفع 130 طن قمامة في حملات نظافة بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عرس أسطورى فى الأهرامات.. تفاصيل زفاف الملياردير الهندى أنكور جاين وعارضة الأزياء إيريكا هاموند (صور)

بعد قليل.. الحكم على مرتضى منصور فى سب موظفة بـ"المركزى للمحاسبات"

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الدواجن لـ75 جنيهًا يحقق السعر العادل للمنتج والمستهلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم