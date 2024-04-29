محافظ كفرالشيخ يشهد احتفالات عيد القيامة المجيد بكنيسة مارمينا

شارك اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في الاحتفالات بعيد القيامة المجيد في كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بمدينة كفر الشيخ نيابة عن رئيس الجمهورية.

وقدم التهنئة للمصريين بمناسبة العيد، وكان برفقته الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء وسام السيسي مدير إدارة الأمن الوطني بكفر الشيخ، واللواء عمرو نبيل مدير مكتب المخابرات العامة بكفر الشيخ، والعقيد مصطفى شوقي المستشار العسكري، والعميد وئام عمارة وكيل إدارة الأمن الوطني، والدكتورة هدى الطنبارى والدكتورة منى عبدالعاطي أعضاء مجلس النواب.

وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف عام كفر الشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي.

وفي كلمته، قدم محافظ كفر الشيخ التهنئة للإخوة الأقباط وأبناء المحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية ورجال الإعلام بمناسبة عيد القيامة المجيد. كما عبر عن سعادته بتواجده في هذه الأعياد سواء في المناسبات الدينية أو الوطنية، ناقلا تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. كما دعا إلى أن تكون الأعياد فرصة لنشر السلام والمحبة في العالم، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين.

وفي كلمته قدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للإخوة الأقباط، وأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ورجال الإعلام، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعبر عن سعادته بتواجده في هذه الأعياد المستمرة سواء في المناسبات الدينية أو الوطنية، ناقلًا تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة وعلي رأسها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياَ الله عز وجل أن تكون الأعياد والمناسبات فرصة جديدة لنشر السلام والمحبة في العالم، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعًا، خلف قيادتهم السياسية الرشيدة لتحقيق النماء والتقدم في جميع المجالات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مصر بلد الأنبياء والرسالات ومصر قوية برجالها ووحدتهم على مر العصور التي صنعت التاريخ، مؤكدًا أن مصر تستحق منا الحب بالفعل وليس بالكلام، داعيا جموع أبناء المحافظة للعمل والإنتاج نحو تحقيق مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه.

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى قوة وحدة الشعب المصري، كنموذج فريد في التسامح والاعتدال ونبذ التعصب، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالي الذي سيظل دائمًا في مقدمة الأمم، وأن يعم السلام والخير على مصرنا الحبيبة.

وأثنى محافظ كفر الشيخ، خلال كلمته على دور رجال الشرطة في حفاظهم على أمن وأمان المواطنين، وجهودهم وعملهم الدؤوب في تأمين محيط دور العبادة على مستوى المحافظة.





ومن جانبه قدم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، التهنئة للشعب المصري، وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيدًا بجهود رجال الأمن في مصر بشكل عام، وكفر الشيخ خاصه داعيًا أن يحفظ الله مصر وتظل واحة الأمن والأمان، والصلاة من أجل الوطن.

قائلًا " بنعيد على كل شعب مصر، ودائمًا الأعياد لشعب مصر، شعب واحد تحت قيادة واحدة، متجمعين فى الأفراح والأحزان، كلنا شعب واحد، وعنصر واحد، دم ونيل واحد، أدام الله المحبة للشعب المصرى، ولن ينال المتربصين من وحدة وقوة الشعب المصرى، وننقل تهنئة البابا تواضروس الثاني، لأبناء كفرالشيخ، ونبعث التهنئة للبابا تواضروس بأسم أبناء كفرالشيخ، والتهنئة للرئيس " السيسى"، الذي يخدم الشعب المصرى بتلقائية وجميع الناس بلا تمييز هكذا الإنسان المحب للوطن".

صمود المصريين أمام الأزمات العالمية

وأشاد الأنبا ماركوس، بجهود أجهزة الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصمود المصريين في ظل الأزمات العالمية منها "حـ رب روسيا وأوكرانيا، وحـ رب غـ ـ زة، والحـ روب في الدول المحيطه بمصر، واصفًا مشنين الحـ روب بالشيطان الذي لا يهدأ الكاره لكل خير وسلام ولا يقبل المحبة

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والأجهزة الأمنية، والتنفيذية، علي جهودهم الوطنية والعمل بإخلاص تحت قيادتها الرشيدة الوطنية الواعية.

وفى كلمته قدم القمص بطرس بطرس بسطوروس، التهنئة لجميع الحضور وأبناء محافظة كفرالشيخ، بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما قدم التحية للواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قائلًا: " صاحب اليد القوية غير المرتعشة والحكيمة في صنع القرار وصاحب النظرة المتفردة لمستقبل هذه المحافظة وصاحب الإنجازات الكثيرة التي تزيد المحافظة بريقًا يوما بعد يوم ".

وتابع القمص " بطرس" أننا جميعًا نؤمن بيوم القيامة، ونؤكد قدرة الله على كل شئ، ونؤمن بوجود القيامة ولا نخاف الموت، وهناك حياة أخرى بعد الموت، وإيماننا بالقيامة يجعل كل إنسان مسؤل عن تصرفاته، ويوجد حساب بعد الموت، يجعلنا فى سعى دائما لفعل الخير، داعيًا الله أن يحفظ مصر من كل شر، ونعمل من أجل وطننًا الحبيب مصر، ونعيش معًا شركاء فى إخلاص ومحبة، ونصلى من أجل فخامة الرئيس " السيسى" وكل فرد يعمل بإخلاص من أجل الجمهورية الجديدة، والسعى لتحقيق السلام والتنمية فى ربوع الوطن، دمتم فى سلام ومحبة، ونتمنى أن تكون الأيام كلها أعياد، نعيش روح المحبة، مشيدًا بجهود اللواء جمال نور الدين، في تحقيق الإنجازات غير المسبوقة في محافظة كفرالشيخ والنقلة الكبرى في كل المجالات بشهادة من يزورونها.

وفي كلمته قال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، نحن سعداء بتواجدنا اليوم في احتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وأن في القرآن الكريم سورة باسم (مريم) وفي القرآن الكريم أيضًا قوله تعالى (شرع لكم من الدين ماوصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) ومن سماحه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر صحابته فى الهجرة الأولى الى الحبشة قائلا لهم (أن بها ملكا لا يظلم عنده أحد) وخليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب عند فتح بيت المقدس أمنهم على أنفسهم وكنيستهم وصلبانهم ولا يكرهون على دينهم، وفى بناء المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة في صورة تثبت قوة صف المصريين كرجل واحد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أكد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، أنه تم تأمين دور العبادة بالمحافظة ومراقبة الأسوار الخاصة بالكنائس بالكاميرات عالية الجودة، وانتشار فرق الأمن والكمائن والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، لتقديم الخدمة الأمنية اللازمة.