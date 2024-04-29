رئيس جامعة كفر الشيخ يُتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين الفلسطينيين

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، المستشفي الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين تم استقبالهم بالمستشفي الجامعي بجامعة كفر الشيخ لاستكمال علاجهم، للوقوف على مستوي الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات.



ووجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفيات الجامعية، ومراعاة المرافقين من الأشقاء الذين حضروا مع المرضي وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وعمل برنامج ترفيهي للأطفال من المرافقين، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أوجه الدعم المختلفة لهم، تأكيدًا على الدور المجتمعي للجامعة في دعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن استقبال الأشقاء الفلسطينيين يأتي في إطار تنفيذً توجيهات القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية بالنسبة لمصر، ومواقف الدولة المصرية الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني.

تقديم الرعاية الطبية لمصابي غزة

وشدد رئيس الجامعة على رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، ووجه بتوفير كل سبل الدعم والرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية وغيرها بمختلف التخصصات المطلوبة، حتى عودتهم سالمين، مثمنا دور القيادة السياسية والدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الشقيق.



وأبدي المرضي ومرافقيهم من الاشقاء الفلسطينيين خالص شكرهم للقيادة السياسية بمصر والمتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما توجهوا بالشكر أيضا للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور حاتم الجوهري المدير التنفيذي للمستشفي الجامعي.