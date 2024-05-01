الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قافلة طبية مجانية تعالج 117 مريضًا فى 3 مراكز بكفرالشيخ

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فى تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على (117) مريضًا من غير القادرين بقريتي العلوى وأبودرازو بمركز فوة، وقرى إسحاقة وعزبة الشرقي وعزبة لين مركز كفرالشيخ، وقريتي دمرو الحداد وعزبة الحداد بمركز سيدي سالم، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بكفرالشيخ، تحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم.

وأعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بكفرالشيخ، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

 

  • إجراء الفحوصات الطبية مجانًا

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة، بالإضافة لصرف العلاج لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

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وأضاف أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية بجانب تنظيم القوافل الطبية وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأرامل والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

جمعيةالاورمان التحالف الوطني قافلة طبية التضامن الاجتماعي محافظة كفر الشيخ

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