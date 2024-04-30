تفاصيل توسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري بكفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف طريق" أبوعمر" شرق مدينة كفر الشيخ، بطول 950 مترا ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة وتغطية المجاري المائية بجانبي طريق كف رالشيخ الدائري ( القطاع الأوسط - أبوعمر) لتصل أعمال التوسعة 12 مترًا في الاتجاهين.

التوجيه برفع كفاءة منظومة الإنارة والمرافق والبنية الأساسية بالطريق

ووجه محافظ كفر الشيخ برفع كفاءة منظومة الإنارة والمرافق والبنية الأساسية بالطريق قبل البدء في أعمال الرصف، وذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات القومية، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، أنه إن طريق أبوعمر يربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفر الشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقًا حتى الربط برافد بلطيم- الدولى الساحلي شمالًا،، مشيرا إلى أنه محور جديد للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشسخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين".

"دائرى العاصمة " مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي

وأوضح "نور الدين" أن "دائرى العاصمة " مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقله نوعية فى خدمات النقل وتلبيةً لإحتياجات المواطنين.

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف شارع البهلول ببلطيم

كما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى أعمال رصف شارع البهلول، بطول 700 متر، وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2023-2024، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.



وأكد على استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق فى مراكز ومدن المحافظة، بإشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ والهيئة العامة للطرق والكبارى، وتندرج هذه الجهود فى إطار خطة شاملة لتطوير الطرق بالمحافظة، بالتوازى مع تحسين الخدمات فى جميع القطاعات.