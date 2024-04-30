الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشدد على تسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضري المطور

السوق الحضري المطور
السوق الحضري المطور

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، السوق المطور بوسط مدينة كفرالشيخ، لمتابعة أعمال نقل وتسكين الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى السوق المطور الجديد، مشددًا  على متابعة أعمال المرافق والخدمات وتطهير السوق بصفة دائمة، وذلك بحضور  أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

توفير جميع الخدمات للباعة الجائلين بالسوق الحضري

وأكد محافظ كفر الشيخ، علي توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين في السوق، وخدمات الأمن والنظافة والمرافق، لافتًا إلي أهمية السوق المطور في تحقيق الانضباط في الشوارع والقضاء على الأسواق العشوائية، ومواجهة الإشغالات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مظهر حضاري لمدينة كفر الشيخ.

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 إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن محافظة كفر الشيخ

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية الحفاظ على نظافة السوق واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ الي السوق المطور مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن محافظة كفر الشيخ، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وقال  اللواء جمال نور الدين إنه تم إنشاء سوق كفرالشيخ الحضرى المطور، على مساحة حوالى 3000م2، كأحد مشروعات برنامج التنمية المحلية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن السوق المطور يتضمن العديد من الأنشطة منها، الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والأسماك واللحوم، والملابس والأحذية، والخردوات، والمنتجات المتنوعة، وذلك بشارع صلاح سالم، بمدينة كفرالشيخ، لتوفير إحتياجات المواطنين، وحفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع كفرالشيخ، ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات، لافتًا إلى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع إحتياجات المواطنين وأنه من المقرر افتتاح السوق للعمل، خلال أيام، لتلبية إحتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

السوق الحضري الباعة الجائلين السوق المطور محافظة كفر الشيخ شوارع كفر الشيخ

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