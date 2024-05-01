الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فعاليات ختام اللقاء الرياضي الشاطئي لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة ببلطيم في كفر الشيخ

جانب من ختام اللقاء
جانب من ختام اللقاء الرياضي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ فعاليات اللقاء الرياضي الشاطئي لطلاب المعاهد المصرية (العليا والمتوسطة) للعام الجامعي 2023- 2024 على شواطئ مصيف بلطيم ، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، فى ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالرياضة وحرصها على تبنى المواهب البارزة فى كافة الأنشطة الرياضية، ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وحرص وزارة الشباب والرياضة على رفع معدلات مستوى اللياقة البدنية لطلاب المعاهد والجامعات المصرية.

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وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ أن اللقاء الرياضي يهدف الي توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والعمل على استغلال طاقات الطلاب المشاركين وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع وتعزز روح الانتماء والولاء للدولة المصرية.

و أوضح "محروس" أن فعاليات تلك اللقاء تقام بمشاركة 200 طالبًا يمثلون 15 معهدا من المعاهد العليا والمتوسطة على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 28 إبريل الجاري وحتى 1 مايو، وتنافس الطلاب في ألعاب (كرة القدم “الشاطئية” – الكرة الطائرة “الشاطئية” – العاب ترويحية) علي ملاعب معسكر الطلائع الشباب بمدينة مصيف بلطيم.

 

  • نتائج ختام اللقاء الرياضي

وجاءت نتائج ختام  اللقاء الرياضي لخماسي كره القدم الشاطئية بفوز معهد حاسبات طنطا بالمركز الأول،وجاء معهد فنى صناعى سوهاج بالمركز الثاني، وسجل المعهد العالى للسياحه والفنادق المركز الثالث، وأسفرت نتائج الكرة الطائرة الشاطئية عن فوز المعهد العالي للسياحة والفنادق بدمياط الجديدة بالمركز الأول، وسجل المركز الثاني معهد حاسبات طنطا،وجاء بالمركز الثالث المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنيا.

 

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