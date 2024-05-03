الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

توريد 108 آلاف طن قمح لصوامع كفرالشيخ

محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن استلام 108 آلاف طن قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفرالشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة اتخذت عددًا من الإجراءات لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد القمح، بما في ذلك توفير مراكز استلام القمح في جميع أنحاء المحافظة، ودفع مستحقات المزارعين في الوقت المحدد، لافتًا إلى أن المحافظة ستواصل بذل كل الجهود لزيادة كميات القمح الموردة.

صرف مستحقات المزارعين 

وأكد محافظ كفرالشيخ، انتظام عمليات التوريد وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعمليات التوريد، لضمان سيرها بشكل سلس وفعَّال، دون أى معوقات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد محصولهم، مضيفًا أنه تم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024.

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فيما قال عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ، إن استلام القمح المحلي خلال موسم 2024 الحالي، يتم من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي وقطاع مطاحن كفرالشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وأضاف وكيل مديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ  كفرالشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.

وأكد عادل الهابط، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لتذليل أي عقبات قد تحدث وخاصة أثناء عملية توريد القمح لكي تضمن سلاسة عمليات توريد القمح من المزارعين.

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