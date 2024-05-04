السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"كفر الشيخ" تحتل المركز الثاني في تصنيف "Research.com ranking" للجامعات العالمية

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة على المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف "Research.com ranking" للجامعات العالمية لعام 2023، والمركز الأول فى عدد الباحثين الذين تنطبق عليهم معاير التصنيف بالتساوى مع جامعة القاهره بعدد 8  باحثين، والمركز 1248على مستوى الجامعات العالمية، وهو ما يعد إنجازًا لإدارة وأسرة الجامعة.


كما حصلت جامعة كفرالشيخ في التخصصات المختلفة طبقا لهذا التصنيف على المركز الأول فى تخصصات  Engineering and Technology،Environmental Sciences، Biology and Biochemistry،Chemistry والمركز الثانى فى تخصص Animal Science and Veterinary والثامن فى تخصص Computer Science.

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تقدم جامعة كفر الشيخ في التصنيفات العالمية

 
وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن التصنيفات الدولية للجامعات من أهم الوسائل التي يتم من خلالها الحكم على المستويات الأكاديمية في قطاع التعليم الجامعي وفقًا لمعايير وشروط يتم تحديدها بموضوعية علمية، ويعد تصنيف "Research.com ranking" أحد التصنيفات العالمية في الحكم بموضوعية وشفافية على مستوى الجامعات في العالم، مؤكدًا اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات التي يتم إدراجها بكل تصنيف.


 

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تقدم الجامعة ومنافستها المستمرة للوصول لمستويات متقدمة هو نتيجة عمل وجهد لتوفير كافة الاشتراطات والإمكانات للدخول في مثل هذه التصنيفات الدولية، الأمر الذي يقوم على أساس تشجيع البحث العلمي والمبتكرين لتقديم مخرجات قادرة مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل تستطيع أن تبني مصر وتضعها على المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا.


 

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