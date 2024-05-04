السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

استعدادات كفرالشيخ لاستقبال أعياد الربيع

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن رفع درجة الاستعداد في مختلف القطاعات، واتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعياد الربيع وعيد القيامة وشم النسيم بالقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، والتيسير على المواطنين، وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة كفر الشيخ، ومراكزها، وتنشيط الرحلات النيلية للاستمتاع بالأعياد، والتأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة. 

تأمين دور العبادة 

وأكد محافظ كفرالشيخ رفع درجة الاستعداد لتأمين دور العبادة مع التواجد المروري المكثف بالشارع طوال فترة الأعياد، وكذلك الاستعداد من جانب الحماية المدنية لأي أحداث طارئة.

وشدد على شن الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، خلال فترة الأعياد.

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات بالمستشفيات لاستقبال المرضى أو أي حالات مرضية خلال فترة الإجازات والأعياد.

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ووجَّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ومنع كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة الإجازة، مع استمرار متابعة توريد القمح، وتيسير الإجراءات لاستقبال القمح من المزارعين.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشدًا المواطنين التواصل من الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة، لتقديم البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على الأرقام" 114-  0473220792"، موجها التهنئة لأهالي محافظة كفر الشيخ، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وشم النسيم.

شم النسيم عيد القيامة أعياد الربيع دور العبادة التواجد المروري

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