الأحد 05 مايو 2024
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محافظات

أقل أسعار لأماكن التنزه في كفر الشيخ خلال أعياد الربيع

كفر الشيخ
كفر الشيخ

تزخر محافظة كفرالشيخ بأماكن عديدة للتنزه والخروج والفسح في أعياد الربيع بأسعار رخيصة للغاية، وذلك مراعاة لظروف جميع المواطنين وأرخص أماكن التنزه والاحتفالات في هذه المناسبة، فهي عديدة تتوزع في مختلف أنحاء المحافظة، ويرصد موقع "الدستور" أبرزها:

 

أبرز أماكن التنزه في كفر الشيخ

بداية تعد حديقة صنعاء من أشهر الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة كفرالشيخ، تقع بشارع الجامعة، وتضم عددا من المتنزهات وفندق ومطعم والعديد من الألعاب للأطفال ومناطق خضراء، ويوجد بداخلها أيضا حديقة الحيوان.

كما تعد المناطق الخضراء المنتشرة من دوران النصر بوسط مدينة كفرالشيخ، مرورا بديوان عام المحافظة حتى حديقة صنعاء ملجأ البسطاء والفقراء الذين لا يستطيعون تحمل رسم دخول الحدائق المتنزهات، وينصبون الخيم، كما تنتشر في تلك المساحات الخضراء العديد من وسائل التسلية من المراجيح والألعاب المتعددة، بالإضافة للخيول ليمتطيها الأطفال.

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ويعد أيضا ميدان الملك عبدالله والواقع على رافد الطريق الدولي الواصل بين كمين 30 يونيو "القرضا سابقًا"، لموقف كفر الشيخ العمومي مكان محبب لأهالي المحافظة في التنزه، ويقع الميدان وسطهما ميدان كبير يتوسطه نسر، يتجه له الكثير للتنزه ليلا، كما يلجأ له العرسان للاحتفال بزفاقهم والتقاط الصور التذكارية به، كما يزدحم بأهالي كفر الشيخ ليلا كمتنفس لهم.

وكذلك هناك حدائق ومتنزهات مطوبس وقناطر أدفينا المطلة على نهر النيل، وبها رحلات نيلية ومراكب صيد تستغل للتنزه وهي تقع على نهر النيل بين مطوبس وأدفينا التابعة لمحافظة البحيرة، ونادي مطوبس الرياضي المطل على نهر النيل، والتل الأثري بالكوم الأحمر الأثري، والحدائق بالقناطر الجانب الشرقي، وأهم المواقع لنتزه ليلًا كوبري فوه العلوي الذي يربط بين فوه والمحمدية.

وحديقة العائلات بفوه، وبها متنزهات وألعاب رياضية وترفيهية مطلة على نهر النيل، وتستغل لهواة صيد الأسماك والوصول لها من ميدان فوه وهي قريبة من مجلس مدينة فوه ومحكمة فوه.

كما يوجد عدد من المتنزهات ونواد للتنزه منها استاد بيلا وحديقة السلام ببيلا، ونواد وحدائق قلين والحامول وحدائق مدينة الرياض، وحدائق مدينة سيدي سالم والمتنزهات ببلطيم، وكورنيش بحيرة البرلس، وشاطئ البرلس المطل على البحر المتوسط، والتنزه بصيف قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس.

وفي مدينة دسوق تعد حديقة الأسرة والطفولة مقصدا رئيسيا للمواطنين للتنزه وهي مطلة على نهر النيل، ومنها يتجه المتنزهون إلى المراسي للتنزه في المراكب النيلية، وكذلك مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وبينه بين حديقة الأسرة والطفولة الميدان الإبراهيمي، وهناك عدد من الحدائق الأخرى بدسوق منها حديقة أم القرى وحديقة 6 أكتوبر، حديقة الميدان الإبراهيمي، وحديقة الصفا، وحديقة النادي الرياضي، وحديقة نادى المعلمين، وحديقة الفردوس، وحديقة وادي النيل.
 

موقع الدستور حديقة صنعاء شم النسيم أعياد الربيع محافظة كفر الشيخ

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