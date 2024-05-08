في أول أيامها.. الهدوء يسود لجان امتحانات النقل في كفر الشيخ

ساد الهدوء امتحانات الترم الثاني "نهاية العام الدراسي" لصفوف النقل بمدارس محافظة كفرالشيخ المختلفة، اليوم الأربعاء، أول أيام الامتحانات، واستقبلت لجان الامتحانات طلاب صفوف النقل بمراحل التعليم المختلفة، بمتابعة جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أن ماراثون الامتحانات لصفوف النقل انطلق اليوم، ويستمر حتى 22 من نفس الشهر، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس علي الطلاب

وقال علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تجهيز المدارس قبل انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لسير أعمال الامتحانات بشكل يوفر أجواء مناسبة للطلاب، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، والسرية التامة، والتصحيح أولًا بأول.



وأضاف وكيل المديرية، أنه تم تشكيل اللجان اللازمة والمتابعة الدؤوبة من قبل مديري الإدارات، والتواصل المستمر لتذليل العقبات التي قد تعوق سير أعمال الامتحانات، والتأكيد على جاهزية المديرية واستعدادها الدائم من خلال غرفة العمليات لتلقي أي شكاوى والتعامل الفوري معها، وتم التنبيه على مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت، وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

حصول تعليم كفر الشيخ على المركز الأول والثاني على مستوى الجمهورية في الملتقى الفكري



ومؤخرًا، أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حصول مكتب الخدمة المدرسية بالمديرية على المركز الأول جمهوريًا لمدرسة بنات ثانوي والمركز الثاني جمهوري بنين ثانوي في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب الموهوبين والمتفوقين



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية حصدت مركزين على مستوى الجمهورية فى مسابقة الملتقى الفكري للطلاب والطالبات المتفوقين والموهوبين للمرحلة الثانوية، وهما الطالبة صفاء رضا سعد أحمد، إدارة بيلا التعليمية، فازت بالمركز الأول جمهوري، والطالب عبدالرحمن على السيسي، إدارة مطوبس التعليمية، فاز المركز الثانى الجمهورى، وذلك ضمن فعاليات وتميز مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بكفر الشيخ، وتوجيه عام التربية الاجتماعية.