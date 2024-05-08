الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين على التصالح بمخالفات البناء

تقديم طلبات التصالح
تقديم طلبات التصالح

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع عن كثب اليوم الأربعاء، تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمركز قلين، من خلال منظومة الكاميرات الذكية، تحت إشراف اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين، مشيدًا بإقبال المواطنين، دليلًا على وعي أبناء المحافظة، لرغبتهم الجادة في التصالح على مخالفات البناء.

إقبال كبير على تقديم طلبات تصالح

أضاف المحافظ، أن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، ويشهد اقبالًا كبيرًا من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي بدأت في السابع من شهر مايو الجارى، في تلقي طلبات المواطنين طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأضاف أنه وجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

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وناشد كافة المواطنين بسرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

أوضح أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي:
https://www.lgs.gov.eg/#/home لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15-10-2023 بملئ وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة منظومة التصالح.

ومن جهته، قال الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، إنه يتم استقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون  رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بالإضافة الي تقديم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص "محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعلية، ترميم، تعديل"، وطلب توصيل مرافق "كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي.

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