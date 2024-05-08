استعدادًا للامتياز الإعلاني.. إزالة 28 إعلانا مخالفا وتقنين 3 في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عن إزالة 28 لوحة إعلانية مخالفة، وتقنين 3 إعلانات أخرى، بنزلة كوبرى رافد بلطيم مرورًا بشريط سكة حديد محطة الملك حتى دوران القوات المسلحة.

ويأتي ذلك استعدادًا للامتياز الإعلانى بجميع شوارع مدينة كفرالشيخ، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بالتنسيق مع إدارة الدعاية والإعلانات، برئاسة محمد السعيد، والتدخل السريع، وقد تنوعت ما بين لافتات و"بانرات" إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار حملة مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة.

إزالة الإعلانات المخالفة من جميع شوارع المحافظة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على ضرورة إستمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان، موجهًا بالاستمرار فى التصدى لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة 164 إعلان مخالف وتقنين 58 آخرين بمراكز المحافظة

وفي وقت سابق، أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إزالة 164 لوحة إعلانية مخالفة، وتقنين 58 إعلان طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، بمراكز «الحامول، والرياض ومطوبس»، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار حملة مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، فيما شنت مراكز ومدن كفر الشيخ حملات نظافة وتجميل مكثفة.