الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"شباب كفرالشيخ" تحصد 6 ميداليات في مهرجان إبداع الموسم الرابع

المهرجان
المهرجان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن النتيجة النهائية لمهرجان إبداع لمراكز الشباب "الموسم الرابع" في المجالات الثقافية والفنية والرياضية، خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، خلال الحفل المقام بمسرح الجلاء للقوات المسلحة، بحضور بعض الوزراء والمحافظين ولفيف كبار الشخصيات العامة.

أسفرت النتائج النهائية بمهرجان إبداع عن فوز منتخب مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالمركز الأول في سباق مجال "الدوري الثقافي المعلوماتي"، كما فازت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ بالمركز الثالث في مجال "العزف الفردي"، وأيضا المركز الثالث في مجال "الفنون التشكيلية"، والمركز الثالث في مجال "الفنون الشعبية"، وجاءت أيضا بالمركز الثالث في مجال "العزف الجماعي"، كما حصلت على أفضل مصمم أزياء مجال "الفنون الشعبية" "فردي".

وكيل الوزارة يهنئ الفائزين

وقد هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الشباب الفائزين بمهرجان إبداع، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعد أن شارك الشباب في منافسات قوية مع عدد كبير من الفرق المتنافسة من جميع أنحاء الجمهورية، مشيدًا بالجهود التي بذلها شباب المراكز بمحافظة كفرالشيخ أثناء تدريباتهم المكثفة استعدادا للمشاركة في المهرجان والأداء المذهل الذي قدمه هؤلاء الشباب، حتى تمكنوا من تحقيق نتائج إيجابية والحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

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يُعد مهرجان إبداع واحدًا من أبرز المهرجانات الثقافية والفنية والإبداعية، والذي يجتمع به العديد من المواهب المبدعة من مختلف المجالات للتنافس وتبادل الخبرات خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته المسابقة من خلال زيادة عدد مجالات التنافس بها وتنوعها، ويشمل المهرجان التسابق في مجالات "الدوري الثقافي المعلوماتي، العزف الجماعي وفردي، الغناء جماعي وفردي، الموال الشعبي، الفرق الموسيقية الباند، الفنون الشعبية، العروض المسرحية، الفنون التشكيلية، الأشغال الفنية والحرف التراثية، الإنشاد  الديني والترانيم، التعليق الرياضي، الألعاب الإلكترونية، الشعر، الأفلام القصيرة.

وجاءت مشاركة هؤلاء الشباب بتلك المسابقة بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية، متابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية وفوزي حسيب، مدير المشروعات الشبابية وفريق عمل إدارة الشباب.

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