الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

147 ألف طن حصيلة توريد الأقماح من المزارعين بكفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

قال عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، إن استلام القمح المحلي خلال موسم 2024 الحالي يتم من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.


وأضاف وكيل مديرية التموين، أن هناك متابعة من اللواء جمال نورالدين، محافظ  كفرالشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.


انتظام صرف مستحقات المزارعين

ولفت إلى أن وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ شدد على ضرورة تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام  وحتى اليوم الأربعاء، 146864 طنًا و618 كجم قمح.

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وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انتظام عمليات التوريد وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعمليات التوريد لضمان سيرها بشكل سلس وفعَّال، دون أى معوقات.

تخصيص 25 موقعا لإستلام القمح في كفر الشيخ

وأضاف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه قد تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، ويأتي ذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد محصولهم، مضيفًا أنه تم تحديد سعر استلام إردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024.

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