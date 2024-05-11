السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جدول قطع التيار الكهربائى بمحافظة كفر الشيخ 2024

قطع التيار الكهربائى
قطع التيار الكهربائى

أكد مصدر بكهرباء كفر الشيخ، أنه قد تم تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية بمحافظة كفر الشيخ والمراكز التابعة للمحافظة، وتم بدء العمل بها منذ بدء فترة الامتحانات التي انطلقت الأربعاء الماضي، وتستمر حتي 20 يوليو 2024، مع انتهاء امتحانات آخر العام لكل المراحل التعليمية.

مواعيد قطع الكهرباء

وكشف المصدر،  في  تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم قطع الكهرباء  يوميًا علي فترتين الأولي بداية من الساعة 3  مساءً إلى الساعه 5 مساءً، والفترة التانية من الساعه 4 مساءً إلى 6 مساءً، مؤكدًا على أن مدة قطع الكهرباء لا تزيد عن ساعتين لكل فترة، حسب التعليمات الصادرة من الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار الجهود لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، بتكلفة مالية 107.2 مليون جنيه، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن، وقد تم مراعاة أن يكون التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية.

txt

محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين على التصالح بمخالفات البناء

جاء ذلك بالتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

وأشار المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إلى أن قطاع الكهرباء يعتمد على إمكانياته الفنية والبشرية بدراسة وتنفيذ المشروعات بالمدن والقرى، والتي شملت زراعة 2490 عمود جهد منخفض بقرى محافظة كفر الشيخ، وتوصيل 71 كيلو موصلات، و298 عمود جهد متوسط، و158 طن موصلات جهد منخفض، وتوصيل 9.2 كيلو كابلات جهد متوسط، ورفع 102 محول جهد متوسط، بتكلفة 66 مليون جنيه.

وأضافت الدكتورة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، أما عن توسعات الشبكة، تم زراعة 17 عمود، و6 كيلو موصلات، و18 كيلو كابلات جهد متوسط، ورفع قدرات 4 محولات، بتكلفة 41.2 مليون جنيه.


اقرأ أيضًا 

تعرف على مواعيد انقطاع الكهرباء بمحافظة بورسعيد 2024

كهرباء كفر الشيخ أعمدة الإنارة شركة الكهرباء قطع الكهرباء محافظة كفر الشيخ

الأكثر قراءة

عاجل.. الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإجابات عن تقرير ”مقلق للغاية“ حول مزاعم إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين

اقتصاديون لـ«الدستور»: إتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء إعلان رسمى بانتهاء أزمة العملة الصعبة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

اتفاقية السلام فى خطر.. هل تدرك إسرائيل الرسالة المصرية جيدًا؟

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

اتفاقية السلام فى خطر.. هل تدرك إسرائيل الرسالة المصرية جيدًا؟

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل